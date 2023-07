Un rappeur iranien sera emprisonné pendant 6 ans, évitant la peine de mort, selon un avocat

Le célèbre rappeur iranien Toomaj Salehi, qui a soutenu le mouvement de protestation qui a éclaté en Iran l’année dernière, a évité la peine de mort et a été emprisonné pendant six ans et trois mois, a déclaré son avocat à l’édition de lundi du quotidien Shargh.

Salehi avait exprimé son soutien en ligne et dans ses chansons à une vague de protestations à l’échelle nationale déclenchée par la mort en garde à vue de Mahsa Amini, une Iranienne kurde de 22 ans arrêtée pour avoir porté une « tenue inappropriée ».

Salehi a été reconnu coupable de « corruption sur terre », qui couvre un large éventail d’infractions, y compris celles liées à la moralité islamique, et peut entraîner la peine de mort.

Son avocate, Rosa Etemad Ansari, aurait déclaré que Salehi avait été acquitté d’avoir insulté le guide suprême et d’avoir coopéré avec des gouvernements hostiles, et avait été transféré hors de l’isolement dans la section générale de sa prison.

Le rappeur de 33 ans, arrêté en octobre dernier, avait critiqué le gouvernement iranien dans des chansons et des clips vidéo largement diffusés en ligne.

Toomaj Salehi s'est entretenu avec CBC News l'année dernière : Les vidéos sortant d'Iran sont une « petite image » de ce qui se passe, dit Toomaj Le rappeur dissident iranien Toomaj Salehi parle à CBC News de ce qui se passe dans son pays.

Un mois après son arrestation, les médias d’État ont diffusé une vidéo montrant un Salehi aux yeux bandés alors qu’il renonçait à ses précédents commentaires critiques à l’égard des autorités.

À la suite des manifestations, les autorités ont lancé une forte répression, au cours de laquelle plus de 500 personnes ont été tuées et près de 20 000 arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui a suivi de près les troubles. Les autorités ont déclaré que bon nombre des personnes détenues avaient été libérées ou condamnées à des peines réduites.

Une campagne sociale a été lancée au nom du rappeur iranien emprisonné : Campagne sociale lancée au nom du rappeur iranien emprisonné Toomaj Les partisans du rappeur iranien dissident emprisonné Toomaj Salehi ont lancé cette campagne sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur son cas, affirmant qu'il risquait d'être exécuté.

Les protestations se sont en grande partie calmées au début de cette année, mais il y a encore des signes généralisés de mécontentement.

L’Iran a exécuté un total de sept personnes dans le cadre des manifestations, les accusant d’avoir attaqué les forces de sécurité. Ils ont été condamnés par des tribunaux secrets où des groupes de défense des droits disent qu’on leur a refusé le droit de se défendre. Les partisans de Salehi craignaient que lui aussi ne soit passible de la peine de mort.