Un rappeur iranien accusé de “corruption sur terre” pourrait être condamné à mort – Justice

Un rappeur iranien qui a exprimé son soutien aux manifestations anti-régime est accusé de “corruption sur terre” et risque la peine de mort, ont confirmé dimanche les autorités judiciaires.

Un groupe de défense des droits basé aux États-Unis avait tweeté samedi que le procès de Toomaj Salehi avait commencé “sans avocat de son choix”, et sa famille a déclaré que sa “vie était gravement menacée”.

“Le procès n’a pas encore commencé mais l’accusation contre Toomaj Salehi a été rédigée et renvoyée” au tribunal d’Ispahan, a déclaré Assadollah Jafari, chef de la justice de la province centrale, selon le site Mizan Online du pouvoir judiciaire.

Salehi est accusé de “corruption sur terre”, selon la justice, l’un des délits les plus graves de la république islamique.

Il est également accusé de répandre “des mensonges sur Internet, de la propagande contre l’Etat, d’avoir formé et dirigé des groupes illégaux dans le but de troubler la sécurité en coopération avec un gouvernement hostile” à l’Iran, et d’inciter à la violence.

La justice iranienne affirme que plus de 2 000 personnes ont été inculpées depuis le début des manifestations. Salehi fait partie d’un certain nombre de personnalités détenues.

Le 16 septembre, la mort en garde à vue de la police des mœurs de Mahsa Amini, 22 ans, pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict pour les femmes, a déclenché des manifestations dans tout le pays.

Les autorités les appellent des “émeutes” et disent qu’elles sont encouragées par les “ennemis” occidentaux de l’Iran.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a déclaré qu’environ 14 000 personnes avaient été arrêtées au cours des manifestations.

Salehi avait disparu fin octobre avant d’apparaître dans une vidéo publiée le 2 novembre par l’agence de presse d’Etat iranienne IRNA.

La vidéo prétendait montrer les premières images de Salehi après son arrestation.

Dedans, l’homme dit : “Je suis Toomaj Salehi. J’ai dit que j’avais fait une erreur.”

Les militants des droits ont condamné l’enregistrement comme une confession forcée.

Sa détention est intervenue peu de temps après qu’il ait déclaré à la Canadian Broadcasting Cooperation : « Vous avez affaire à une mafia qui est prête à tuer la nation entière… afin de conserver son pouvoir, son argent et ses armes.

Le pouvoir judiciaire iranien a déjà confirmé six condamnations à mort pour les manifestations, et le groupe de défense des droits Amnesty International affirme que, sur la base de rapports officiels, au moins 21 personnes actuellement en procès sont accusées de crimes qui pourraient les voir pendre.