Un rappeur du Nevada arrêté après que la police a déclaré qu’il avait avoué le meurtre dans les paroles d’une chanson et dans un clip vidéo

Un rappeur de Las Vegas qui était auparavant considéré comme une personne d’intérêt dans un meurtre survenu en 2021 a été arrêté après que la police a déclaré qu’il avait avoué le meurtre dans les paroles d’une de ses chansons.

Kenjuan McDaniel, 25 ans, également connu sous le nom de The Biggest Finn4800, fait face à une accusation de meurtre avec une arme mortelle pour la mort de Randall Wallace, mortellement abattu le 18 septembre 2021.

M. McDaniel a été nommé personne d’intérêt dans l’affaire en raison de son lien avec un véhicule qui correspondait à la description de celui utilisé lors du crime, selon un mandat d’arrêt expurgé obtenu par CNN.

Mais c’est un clip vidéo publié par M. McDaniel sur YouTube en juillet dernier qui a attiré l’attention d’un détective de la police métropolitaine de Las Vegas et l’a incité à y regarder de plus près.

Dans le clip de la chanson « Fadee Free » de M. McDaniel, il aurait rappé sur le fait de tuer M. Wallace.

« Les détectives ont noté que le clip présentait un niveau suffisant de similitude avec les détails du meurtre », indique le mandat. « Cela inclut le fait que Kenjuan a avoué le meurtre dans ses paroles. … Les détails fournis par Kenjuan dans son clip n’ont pas été rendus publics et ne seraient pas de notoriété publique.

Le mandat d’arrêt comprenait quelques-unes des paroles qui, selon les enquêteurs, montrent la culpabilité de M. McDaniel.

« Je l’ai apporté avec ce feu, entends ce ‘ah’, vois ton corps trembler », rappe-t-il, ce qui, selon la police, est en corrélation avec des rapports et des preuves vidéo selon lesquels M. Wallace s’est contracté alors qu’il mourait après avoir été abattu.

Selon les autorités, M. Wallace s’est disputé avec trois individus auparavant non identifiés qui l’ont ensuite abattu par balle dans un complexe d’appartements.

Les paroles auraient révélé des détails sur le meurtre qui n’ont pas été rendus publics, selon les enquêteurs.

« Je suis la raison pour laquelle il est mort, nous le narguons toujours quand il meurt/pas la raison pour laquelle il est mort, alors célébrons la raison pour laquelle sa maman pleure », déclare l’une des lignes incluses dans le mandat.

Une autre phrase : « J’ai garé la voiture, je me suis remis sur pieds, la façon la plus intelligente de glisser, je suis entré, je me suis verrouillé deux fois, mec, assurez-vous d’avoir votre corps. »

Le clip, qui montrait les visages de M. McDaniel et de ses collègues se transformant en images démoniaques, aurait également montré le rappeur reconstituant le meurtre d’une manière « conforme aux preuves présentes sur les lieux ».

« Les faits recueillis au cours de l’enquête ont été obtenus séparément du clip vidéo. Le clip vidéo a en outre validé les résultats de l’enquête », indique le mandat.

M. McDaniel a une audience préliminaire fixée au 14 septembre.