Un rappeur d’Edmonton a demandé à un inconnu de lui prêter sa décapotable rouge pour une vidéo. La réponse était oui

Après un déjeuner-rencontre avec des collègues au restaurant Sugar Bowl dans le centre-sud d’Edmonton en juin de cette année, Adam Kaminski est retourné à sa voiture garée pour trouver une note cachée sous un essuie-glace.

“La première chose qui m’est venue à l’esprit, c’est que quelqu’un a heurté ma voiture”, a déclaré Kaminski. “Alors j’étais un peu contrarié au début.”

Mais lorsqu’il a ouvert la note, il a découvert qu’il s’agissait d’une demande magnifiquement écrite du rappeur d’Edmonton Ntwali Kayijaho, qui voulait utiliser la Ford Galaxie 500 cabriolet rouge 1969 de Kaminski dans un clip vidéo.

Kaminski a montré la lettre à sa femme et à ses enfants à la maison ; sa fille l’a convaincu d’accepter la demande.

“Ma fille a pensé que c’était super cool et a dit:” Tu dois faire ça “”, a-t-il déclaré.

6:11Un coup de main pour faire un clip vidéo Adam Kaminski a prêté sa Ford Galaxie 500 décapotable de 1969 pour réaliser le clip de la chanson Message to the Youth du musicien d’Edmonton Ntwali Kayijaho.

Quelques jours après avoir laissé la note, Kayijaho était au travail lorsqu’il a reçu un SMS de Kaminski acceptant de prêter sa voiture pour figurer dans le clip de la chanson du rappeur. Message aux jeunes.

Le cabriolet Ford Galaxie 500 de 1969 d’Adam Kaminski a maintenant un rôle dans un clip vidéo. (Adam Kaminsky)

Le joueur de 26 ans est né au Rwanda et a déménagé à Edmonton en 2000 avec sa famille.

Il s’est lancé dans la musique rap après avoir regardé des rappeurs comme 50 Cent et Tupac Shakur. Il a dit qu’il était également inspiré par des artistes comme J-Cole et Kendrick Lamar.

Kayijaho a commencé à se produire à 16 ans et a depuis été sur scène au Fringe Festival et dans des lieux locaux comme la Starlite Room. En janvier 2020, il a ouvert pour GZA du Wu-Tang Clan à Winterruption YEG, un festival de musique d’hiver.

Il essayait d’obtenir une voiture vintage pour son troisième clip depuis le printemps 2022. Mais ce n’était pas facile : lorsqu’il en repérait une qu’il aimait, il la perdait dans la circulation après le changement des feux.

Quand il a finalement vu la voiture de Kaminski, Kayijaho – un croyant du verset biblique Jean 16:24, “Demandez, et vous recevrez” – a décidé de tenter sa chance en écrivant la note.

Ntwali Kayijaho et Adam Kaminski se sont réunis après que Kayijaho ait laissé une note sur la voiture décapotable rouge de Kaminski devant le restaurant Sugar Bowl. (Saint-Diégo)

Kayijaho a déclaré qu’il était prudemment optimiste quant à l’issue de tout cela.

“Je n’étais pas encore sûr que ça allait arriver, donc mon excitation était aussi mêlée de peur et d’inquiétude, comme si ça échouait ?” il a dit.

Après quelques mois à essayer de coordonner leurs horaires, les deux se sont rencontrés par une journée ensoleillée de septembre pour y arriver.

Le résultat est une vidéo musicale de deux minutes et 36 secondes publiée sur YouTube le 23 octobre. Cela ressemble à un film rétro des années 90, avec des plans de Kayijaho dans la décapotable rouge conduisant dans des rues familières du centre d’Edmonton.

Kayijaho n’avait jamais conduit de voiture de collection auparavant et a décrit toute l’expérience comme “un très bon moment” pour lui.

“C’était très cool”, a-t-il déclaré.

Kaminski avait acheté la voiture à la mère d’un collègue. Il a dit qu’il cherchait à acheter une décapotable rouge et quand il a vu la machine de 5,4 mètres de long, il a tout de suite su qu’il devait l’avoir.

“C’est juste vieux et gros et bruyant et génial. C’est mon genre de truc”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’il n’y a pas de neige au sol, Kaminski utilise la voiture comme principal mode de déplacement, un peu comme cet après-midi d’été où Kayijaho l’avait repéré.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.