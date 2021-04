LONDRES – C. Tangana, l’une des plus grandes stars du rap d’Espagne, a frappé il y a deux ans «une petite crise».

Il surfait sur une vague de célébrité, connu pour ses chansons provocantes et ses interviews tout aussi provocantes. Mais il approchait rapidement la trentaine, a-t-il déclaré dans une récente interview avec Zoom, et risquait de devenir l’un de ces rappeurs «grinçants et embarrassants» qui agissent dix ans plus jeunes qu’eux.

Alors C. Tangana – de son vrai nom Antón Álvarez Alfaro – a fait demi-tour et a décidé de s’essayer à d’autres styles de musique qu’il aimait depuis l’enfance, comme le flamenco et la rumba, même le folk espagnol.

«J’ouvrais une fenêtre que j’avais gardée fermée», a-t-il dit, ajoutant: «Je pensais que ça allait mal tourner.

L’expérience d’Álvarez semble avoir porté ses fruits. En février, il a publié « El Madrileño», Un album qui mélange les styles traditionnels espagnols et latino-américains, y compris le rock, avec des sons et des rythmes électroniques plus familiers à ses fans de trap et de reggaeton. Cela l’a transformé du plus grand rappeur d’Espagne en l’une de ses plus grandes stars de la pop.