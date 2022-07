Un rappel sur l’asthme infantile : ce que les familles doivent savoir et faire

L’asthme est la maladie pulmonaire chronique la plus courante chez les enfants. Aux États-Unis, elle affecte environ 6 millions d’enfants, soit environ un enfant sur 12.

La respiration est la clé de la vie, évidemment, donc l’asthme peut rendre la vie très difficile. Il peut être très difficile de se promener à l’extérieur. Cela entraîne non seulement des visites chez le médecin ou aux urgences et des hospitalisations, mais aussi des absences à l’école, au travail manqué pour les parents, à des événements manqués et à des activités manquées.

La bonne nouvelle est que l’asthme se traite très bien. Si les parents, les enfants et les médecins travaillent ensemble, un enfant asthmatique peut mener une vie saine et normale. Voici ce que vous devez savoir et faire.

Connaître les symptômes de votre enfant

La respiration sifflante est certainement un symptôme de l’asthme, mais une toux sèche et persistante peut également l’être (chez certains enfants, cela se produit surtout la nuit).

Surveillez les signes indiquant qu’un enfant travaille plus fort pour respirer. Un signe est un tiraillement de la peau entre, au-dessus ou en dessous des côtes. La difficulté à parler avec de longues phrases en est un autre signe.

Certains enfants souffrant d’asthme d’effort évitent de faire de l’exercice; si votre enfant choisit d’être moins actif, expliquez-lui pourquoi.

Connaître les déclencheurs de votre enfant

Il existe de nombreux déclencheurs différents de l’asthme, notamment :

Infections des voies respiratoires supérieures , comme le rhume. Le COVID entre dans cette catégorie, c’est pourquoi les enfants asthmatiques doivent être vaccinés contre le COVID.

, comme le rhume. Le COVID entre dans cette catégorie, c’est pourquoi les enfants asthmatiques doivent être vaccinés contre le COVID. Allergies tel que les allergènes extérieurs comme le pollen, qui sont souvent pires au printemps et à l’automne les allergènes d’intérieur comme les acariens ou les moisissures squames d’animaux.

tel que Exercer. Certains enfants auront du mal à faire de l’exercice, même léger, tandis que d’autres auront du mal à faire de l’exercice vigoureux ou à faire de l’exercice lorsqu’il existe également d’autres déclencheurs (comme un rhume ou des allergies).

Certains enfants auront du mal à faire de l’exercice, même léger, tandis que d’autres auront du mal à faire de l’exercice vigoureux ou à faire de l’exercice lorsqu’il existe également d’autres déclencheurs (comme un rhume ou des allergies). Changements météorologiques , surtout par temps froid. Certains enfants peuvent être déclenchés en entrant dans une pièce froide et climatisée.

, surtout par temps froid. Certains enfants peuvent être déclenchés en entrant dans une pièce froide et climatisée. Stresser. Le stress affecte notre corps de multiples façons et, chez certaines personnes, il peut déclencher leur asthme ou l’aggraver.

Comprendre les médicaments de votre enfant

Plusieurs types de médicaments sont utilisés pour traiter l’asthme, notamment :

Bronchodilatateurs. Des exemples sont l’albutérol, le lévalbutérol, le formotérol ou l’ipratropium. Connus sous le nom de « médicaments de secours », ils sont inhalés et fonctionnent en ouvrant les voies respiratoires. Ils sont administrés au moyen d’inhalateurs-doseurs ou d’un nébuliseur. Ils sont utilisés lorsqu’une personne présente des symptômes.

Des exemples sont l’albutérol, le lévalbutérol, le formotérol ou l’ipratropium. Connus sous le nom de « médicaments de secours », ils sont inhalés et fonctionnent en ouvrant les voies respiratoires. Ils sont administrés au moyen d’inhalateurs-doseurs ou d’un nébuliseur. Ils sont utilisés lorsqu’une personne présente des symptômes. Stéroïdes inhalés. Ceux-ci fonctionnent en diminuant l’inflammation dans les poumons et en les rendant moins susceptibles de réagir aux déclencheurs. Ce sont des “médicaments de contrôle” administrés régulièrement pour prévenir les symptômes.

Ceux-ci fonctionnent en diminuant l’inflammation dans les poumons et en les rendant moins susceptibles de réagir aux déclencheurs. Ce sont des “médicaments de contrôle” administrés régulièrement pour prévenir les symptômes. Inhalateurs combinés. Ceux-ci ont à la fois un stéroïde inhalé et un bronchodilatateur à longue durée d’action. Ils sont très utiles pour les patients souffrant d’asthme plus difficile. Parfois, ils sont utilisés dans SMART (Single Maintenance And Reliever Therapy), dans lequel le même inhalateur est utilisé à la fois pour le sauvetage et le contrôle.

Ceux-ci ont à la fois un stéroïde inhalé et un bronchodilatateur à longue durée d’action. Ils sont très utiles pour les patients souffrant d’asthme plus difficile. Parfois, ils sont utilisés dans SMART (Single Maintenance And Reliever Therapy), dans lequel le même inhalateur est utilisé à la fois pour le sauvetage et le contrôle. Stéroïdes oraux ou injectés. Ceux-ci sont généralement utilisés lorsque quelqu’un a une mauvaise crise d’asthme, mais certaines personnes doivent les prendre régulièrement pour prévenir les crises.

Ceux-ci sont généralement utilisés lorsque quelqu’un a une mauvaise crise d’asthme, mais certaines personnes doivent les prendre régulièrement pour prévenir les crises. Médicaments contre les allergies. Des médicaments comme la loratadine, la cétirizine ou le montélukast peuvent être très utiles lorsqu’il y a une composante allergique à l’asthme.

Certaines personnes souffrant d’asthme sévère ont besoin d’autres traitements, tels que des injections contre les allergies pour les allergies graves ou des médicaments comme le dupilumab qui agissent dans le corps pour combattre l’inflammation. C’est beaucoup moins courant.

Utiliser correctement les médicaments

Parfois, les médicaments et les schémas thérapeutiques peuvent prêter à confusion. C’est pourquoi toute personne asthmatique devrait avoir un écrit Plan d’action contre l’asthme qui énonce exactement ce qu’ils doivent faire et quand.

Si votre enfant utilise un inhalateur, assurez-vous qu’il le fait correctement ! Pour la plupart des inhalateurs, il est important d’utiliser une entretoisequi est un tube qui se fixe à l’inhalateur et qui aide à garantir que le médicament pénètre dans les poumons et pas seulement dans la bouche ou dans l’air ambiant.

Si vous avez des questions sur tout ce qui est prescrit à votre enfant, appelez votre médecin.

Consultez régulièrement votre médecin

Si l’asthme de votre enfant est plus que très léger (quelques crises bénignes par an), vous devez vous enregistrer plus fréquemment qu’à l’examen annuel. Des contrôles supplémentaires vous donnent l’occasion de parler à votre médecin de la façon dont les choses se passent – et donnent à votre médecin une chance de modifier le régime de votre enfant afin qu’il puisse vivre la vie la plus saine et la plus heureuse possible.

Ce qui, après tout, est tout à fait le point.

Suis moi sur Twitter @drClaire