Un rappel d’orchestre, des déguisements de toutous et un spectacle équestre… le tout au rendez-vous ce week-end – Shaw Local

Voici 5 choses à faire dans la vallée de Sauk ce week-end :

1. Week-end emballé : Rock Falls a un week-end amusant. Les événements du samedi comprennent le Marché fermier de Rock Falls, Marché fermier de la ville jumelle Nettoyage de la rivière Rock, Queues heureuses Doggie Pageant, et toutes les festivités de Summer Splash au RB&W District. Terminez votre week-end dimanche avec le concert gratuit Happy Tails Dog Days of Summer au RB&W District avec Shaylyn O’laughlin et Bobbie White.

2. Orchestre Encore : Avez-vous manqué Josh Duffee et son orchestre au Bellson Music Fest ? Eh bien, voici une autre chance pour vous de vous détendre et d’écouter leur excellente musique. Ils seront au Grandon Civic Center à Sterling à partir de 19h30 samedi.

3. Habillage de chien : Rock Valley Physical Therapy organisera un concours d’habillage de chien à 9 h samedi au Morrison Dog Park, 700 N. Genesee St. L’admission au concours est ouverte au public. Les participants pourront déguiser leurs chiens en costumes. Des prix sont disponibles pour le plus petit chien gagnant, le chien de taille moyenne et le plus grand chien. Il y a des frais de participation de 10 $. Les profits du concours iront à Make a Wish.

4. OUAH ! Le White Oaks Therapeutic Equestrian Center (WHOA) de Morrison organise son 10e spectacle équestre annuel au profit du Whiteside County Fairgrounds. Le spectacle sera un avantage pour WHOA, tous les bénéfices iront directement au programme. Le spectacle débute à 9h avec 29 cours dont des cours plaisir, des cours ludiques et des épreuves de vitesse tout au long de la journée. WHOA organisera également un déjeuner de grillades de 11 h à 14 h dans le pavillon de l’élevage à l’intérieur du parc des expositions. Le porc effiloché, les nachos au porc effiloché, les hamburgers, les hot-dogs, les frites, la limonade, l’eau en bouteille et les biscuits seront disponibles à la vente sous forme d’offres de repas. Le barbecue est ouvert à tous les membres de la communauté.

5. Fête du baby blues : La 8e édition du Baby Blues Fest de Port Byron donnera le coup d’envoi du divertissement du week-end de midi à 22 h le samedi. L’événement familial est gratuit et parrainé par StradaComm et le village, avec quatre groupes programmés pour jouer sur la rue Main près du belvédère. Les interprètes seront Tony Hoeppner and Friends de 12 h à 14 h, le Travis Reid Band de 14 h 30 à 16 h 30, The Smokers de 17 h à 19 h et le meilleur artiste blues Billboard Anthony Gomes de 20 h à 22 h. Il y aura des spéciaux sur la nourriture et les boissons dans les établissements du centre-ville et une journée complète de musique le long de la rivière. Les visiteurs peuvent apporter des chaises de jardin, mais pas de glacières.

