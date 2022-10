Un rapide portrait de David Eby qui sera le prochain premier ministre de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

David Eby sera le prochain premier ministre de la Colombie-Britannique après que le parti a disqualifié son seul concurrent Anjali Appadurai pour ce qu’il considère comme une conduite inappropriée dans la coordination d’une campagne d’adhésion avec un tiers.

Voici une esquisse de l’homme qui remplacera bientôt le premier ministre John Horgan.

Lieu de naissance: Kitchener, Ont.

Âge: 46

Personnel: marié, deux enfants

Carrière: avocat, spécialisé dans les questions de droit constitutionnel et administratif liées à la protection et à la promotion des droits de l’homme et des libertés démocratiques. Auparavant professeur auxiliaire de droit à l’Université de la Colombie-Britannique, président du HIV/AIDS Legal Network et directeur exécutif de la BC Civil Liberties Association.

Le travail d’Eby pour la Pivot Legal Society visant à aider les habitants du Downtown Eastside de Vancouver a été reconnu par l’Association canadienne pour les Nations Unies et la BC Human Rights Coalition.

Il est l’auteur de « The Arrest Handbook », publié par la BC Civil Liberties Association. Il fournit des informations aux personnes arrêtées sur ce à quoi s’attendre de la part de la police et sur la manière d’agir.

Politique: député de Vancouver-Point Grey depuis 2013, date à laquelle il a battu l’ancienne première ministre Christy Clark, la forçant à briguer un siège lors d’une élection partielle à Kelowna.

Reconnu comme un porte-parole féroce dans l’opposition, il a dirigé certains des dossiers les plus litigieux et les plus difficiles de la province alors qu’il était au cabinet en tant que procureur général et ministre responsable du logement, y compris la répression du blanchiment d’argent, la conduite d’un débat sur les réformes de la politique du logement et le lancement de la Société d’assurance de la Couronne de la Colombie-Britannique à court d’argent Il a également inauguré la création d’un commissaire aux droits de la personne pour la Colombie-Britannique

Faits amusants: Dans sa jeunesse, Eby a joué dans plusieurs groupes à Vancouver, dont un groupe de quatre musiciens appelé The band of Ladner!, une banlieue de Vancouver. Lors d’un congrès du NPD, Eby est monté sur scène et a entonné une version de « Livin’ on a Prayer » de Bon Jovi, sous de nombreux applaudissements.

Devis: « Je fais confiance au parti et à l’exécutif provincial pour s’assurer que notre course à la chefferie est équitable et que l’intégrité du processus est maintenue. Je reste concentré sur l’engagement avec les néo-démocrates et les Britanno-Colombiens pour bâtir ensemble l’avenir de notre province.

—La Presse Canadienne

