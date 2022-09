Un randonneur subit des blessures mineures au parc d’État de Matthiessen – Shaw Local

Une femme de 70 ans a été soignée pour des blessures après une randonnée après le coucher du soleil jeudi au Matthiessen State Park.

Le chef des pompiers d’Oglesby, Ron Popurella, a déclaré samedi que la femme n’avait pas reçu de contravention, car l’accident s’est produit sur la piste.

Starved Rock Media, qui a signalé l’accident pour la première fois, a déclaré que les premiers intervenants avaient été envoyés dans la région de Dells et que la femme se plaignait de vertiges et de douleurs au poignet et au bras.