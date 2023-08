Un randonneur pris au piège en Colombie-Britannique échappe de peu à un incendie de forêt qui fait rage

Bernard Cloutier était sur le point de terminer une randonnée de trois semaines en solitaire dans le parc provincial Cathedral, dans le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique, à environ 8,33 kilomètres de la frontière avec les États-Unis, lorsque le chaos a frappé.

Au début de la semaine dernière, le randonneur expérimenté de l’arrière-pays de Penticton, en Colombie-Britannique, dit qu’il a réalisé le danger dans lequel il se trouvait lorsqu’il a vu le feu de forêt de Crater Creek au loin.

« J’ai vu cet énorme panache, comme un cumulus, mais c’était… à 5 000 pieds… Il commençait à faire sombre… et puis ce nuage est devenu orange », a déclaré Cloutier.

« Je savais que j’étais … en danger clair et imminent de vraiment faire frire du bacon pour les ours. »

Le feu de forêt de Crater Creek s’étend sur environ 440 kilomètres carrés mardi soir et est classé comme un « feu de forêt important », ce qui signifie que l’incendie est très visible ou constitue une menace potentielle pour la sécurité publique.

Après avoir attendu 30 heures en suspens, le randonneur a été secouru par des bénévoles de Penticton Search and Rescue (PSAR).

Cloutier dit qu’il est « immensément reconnaissant » envers BC Parks et PSAR pendant la « terrible épreuve ».

« Ces gens, ce sont des bénévoles et ils font leur travail en arrière-plan. Personne ne sait ce qu’ils font, mais quand on a besoin d’eux, ils font une énorme différence dans la vie de quelqu’un », a-t-il déclaré.

Le feu de forêt de Crater Creek, vu de la route de service forestier d’Ashnola, s’étend sur environ 440 kilomètres carrés mardi soir et est classé comme un “ feu de forêt notable », ce qui signifie que l’incendie est très visible ou constitue une menace potentielle pour la sécurité publique. (Marcel Begemann)

Ron Berlie, vice-président des opérations chez PSAR, dit que les sauveteurs ont été appelés pour évacuer Cloutier mercredi matin alors qu’il se trouvait dans une zone entourée d’incendies.

« Pour le rejoindre, il fallait passer par la zone touchée par l’incendie et à l’inverse, il ne pouvait pas partir car la zone de sortie pour lui était touchée par l’incendie », a déclaré Berlie, ajoutant que Cloutier avait fait beaucoup de choses pour soutenir efforts de sauvetage.

« Bernard [left a] plan de voyage avec une personne et il a pu communiquer avec eux avec un appareil satellite, et cela nous aide grandement lors des sauvetages. »

Un voyage « spécial » qui a mal tourné

Cloutier dit qu’il réalisait un rêve de longue date en effectuant une randonnée de 21 jours dans le parc provincial de la cathédrale – le plus long voyage qu’il ait jamais fait.

Le randonneur avait déjà effectué des randonnées de 14 et 16 jours à travers le parc en 2021 et 2022 en préparation de la longue randonnée.

« Ce trek était vraiment, vraiment spécial parce que je réalisais une percée [and] J’allais plus de 20 jours », a-t-il dit, ajoutant qu’il se trouvait à 11 kilomètres de sa voiture lorsqu’il a vu de la fumée à proximité.

Il dit avoir immédiatement contacté BC Parks avec son téléphone satellite pour coordonner la sortie la plus sûre.

Cloutier dit qu’il venait de descendre de la montagne Lakeview et que remonter le sentier n’était pas une option compte tenu des conditions de vent.

« N’importe où en amont dans cette région était une condamnation à mort, parce que [the moment] le vent [turned] autour, [that] toute la zone allait être engloutie par les flammes », a-t-il dit, ajoutant qu’il avait fallu près de 30 heures aux sauveteurs avant de pouvoir l’atteindre par hélicoptère.

« À quelques minutes du feu »

Cloutier dit que l’équipe d’hélicoptères a fait face à de multiples défis mercredi matin lors de leurs premières tentatives de sauvetage.

« L’hélicoptère [had to leave] et c’était vraiment décourageant… Puis 20 minutes plus tard, l’hélicoptère est revenu et… a lâché quelque chose sur moi avec un morceau de papier », a-t-il dit.

La note lui demandait de se diriger vers le nord en remontant le sentier à travers une forêt déjà brûlée pour atteindre les sauveteurs, ce que Cloutier dit qu’il était initialement réticent à faire étant donné la proximité du feu.

Bernard Cloutier dit que les sauveteurs ont d’abord eu du mal à le joindre et lui ont jeté une note lui demandant de se diriger vers le nord, près du feu, vers une clairière. (Bernard Cloutier)

« Je me suis dit que si tu ne le fais pas, il n’y aura peut-être pas de lendemain pour toi et je devais faire confiance à ces gens.

« J’étais à quelques minutes de l’incendie. C’est à quel point j’étais proche et la dévastation était déchirante », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait ensuite rencontré deux sauveteurs qui l’avaient guidé vers l’hélicoptère dans une clairière.

Avec le recul, Cloutier dit qu’il a été extrêmement chanceux compte tenu de la vitesse à laquelle le feu se déplaçait et de sa proximité.

« Quelques heures après mon sauvetage, le feu a traversé et dépassé l’endroit où je me trouvais et la zone d’incendie a quadruplé en quelques heures seulement. »

Berlie conseille à tous ceux qui se rendent dans l’arrière-pays de se préparer en cas de situations comme celle de Cloutier.

« Ce qui était très important dans cette affaire, c’était [Cloutier] suivi les instructions de [PSAR] … [even though] il n’était pas vraiment à l’aise [north] … c’était le moyen le plus rapide pour lui d’être secouru », a déclaré Berlie, ajoutant que les opérations de recherche et de sauvetage sont entièrement gratuites en Colombie-Britannique.

« Beaucoup de gens tardent à appeler les services de recherche et de sauvetage parce qu’ils pensent qu’ils vont être facturés pour le service, mais il n’y a pas de frais pour cela en Colombie-Britannique. »