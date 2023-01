Un randonneur porté disparu en Californie nommé acteur britannique Julian Sands

Un randonneur porté disparu dans le sud de la Californie a été désigné comme l’acteur britannique Julian Sands.

L’homme de 65 ans a été porté disparu dans la région de Baldy Bowl, dans les montagnes de San Gabriel, vendredi soir, les recherches des autorités locales se poursuivant au cours du week-end.

Il est connu pour ses rôles dans les films A Room With a View, Leaving Las Vegas et Warlock, ainsi que pour ses apparitions à la télévision sur 24, Smallville et Banshee.

Cela survient alors que le département du shérif du comté de San Bernardino a exhorté les randonneurs à «réfléchir à deux fois et à tenir compte des avertissements» à la suite de conditions météorologiques dangereuses dans la région. La force a déclaré que ses équipes de recherche et de sauvetage avaient répondu à 14 appels sur le mont Baldy et dans les environs au cours des quatre dernières semaines.

“Le vendredi 13 janvier, vers 19h30, un randonneur, identifié comme étant Julian Sands, 65 ans, de North Hollywood, a été porté disparu dans la région de Baldy Bowl”, a déclaré un porte-parole du département, dans un communiqué partagé. avec l’agence de presse PA.

«Les équipes de recherche et de sauvetage du département du shérif ont répondu et ont commencé une recherche. En raison des risques d’avalanche et de l’état des sentiers, les équipes au sol ont été retirées de la montagne samedi soir.

“Cependant, nous continuons à rechercher par hélicoptère et drones lorsque le temps le permet.”

Le porte-parole a ajouté que des recherches au sol supplémentaires seraient programmées lorsque le temps s’améliorerait et que les conditions seraient plus sûres pour les équipes de sauvetage.

Sands, qui a récemment joué le rôle du médecin-chef dans le drame Benediction dirigé par Jack Lowden et Peter Capaldi en 2021, vit à Los Angeles depuis 2020.