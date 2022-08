Un randonneur porté disparu dans les inondations de l’Utah alors que la mousson frappe le sud-ouest des États-Unis

SPRINGDALE, Utah (AP) – Les autorités recherchent depuis des jours une femme de l’Arizona portée disparue après avoir été emportée par les eaux de crue dans le parc national de Zion, dans l’Utah, alors que de fortes tempêtes de pluie saisonnières frappent certaines parties du sud-ouest des États-Unis.

Les responsables du National Park Service ont déclaré que des gardes forestiers et des membres de l’équipe de recherche et de sauvetage de Zion se trouvaient dimanche dans la région de Virgin River à la recherche de Jetal Agnihotri, 29 ans, de Tucson.

Ils ont déclaré qu’Agnihotri faisait partie de plusieurs randonneurs qui ont été emportés vendredi après-midi par l’eau se précipitant dans la région populaire de Narrows dans le parc, connue pour ses spectaculaires falaises de roche rouge et ses canyons étroits, dans le sud de l’Utah, près de la frontière de l’Arizona.

Tous les randonneurs, à l’exception d’Agnihotri, ont été retrouvés sur des hauteurs et ont été bloqués jusqu’à ce que les niveaux d’eau baissent.

La pluie peut rendre la randonnée dans le parc mortelle lorsque l’humidité s’écoule du paysage désertique et remplit rapidement les canyons d’eau, de roches et de débris, en particulier pendant l’été lorsque les orages saisonniers de l’après-midi se développent. Les tempêtes peuvent entraîner des inondations dans des lavages normalement secs et dans des zones dépouillées de végétation par des incendies de forêt qui ont sévi dans la région frappée par la sécheresse.

Ailleurs dans l’Utah, les inondations à Moab, la porte d’entrée du parc national des Arches, ont fermé samedi soir les sentiers de la ville alors que les équipes évaluaient les dégâts. Une vidéo publiée sur le compte Twitter de la ville montrait un ruisseau jaillissant sous un pont du centre-ville.

Pendant ce temps, au Nouveau-Mexique, des responsables du parc national de Carlsbad Caverns ont déclaré qu’environ 150 touristes avaient été évacués tard samedi soir après avoir été bloqués par la montée des eaux.

Les responsables du parc ont dit aux gens du centre d’accueil d’attendre là pendant des heures à cause des crues soudaines.

Les autorités ont déclaré que plusieurs rivières et ruisseaux du Nouveau-Mexique avaient presque atteint des niveaux d’inondation historiques jamais vus depuis les années 1960 en raison des fortes pluies récentes.

En Arizona, des équipes d’urgence ont secouru quatre randonneurs bloqués dans le Sabino Canyon à l’est de Tucson vendredi et ont aidé 41 élèves et membres du personnel de Marana à sortir des autobus scolaires qui se sont retrouvés coincés dans les hautes eaux lorsque les tempêtes ont commencé à se déplacer.

Plus de 3 pouces (7,62 centimètres) de pluie sont tombés samedi dans les montagnes au nord-est de Tucson, selon le National Weather Service.

La pluie survient au milieu d’une sécheresse qui, selon les scientifiques, est la pire dans l’ouest des États-Unis depuis 1 200 ans et aggravée par le changement climatique. En conséquence, les réservoirs du fleuve Colorado sont tombés à des niveaux historiquement bas. Plus tôt cette semaine, les États qui dépendent de la rivière ont raté une date limite pour décider comment réduire la quantité d’eau qu’ils utilisent de la rivière.

Pour le Nevada, les récentes tempêtes ont donné à la région métropolitaine de Las Vegas sa saison de mousson la plus humide en 10 ans.

“La plupart des localités de l’Arizona, du Nouveau-Mexique, des déserts de Californie, du sud du Nevada et de quelques autres zones dispersées ont mesuré au moins 200% de la normale (pluviométrie) au cours des 2 derniers mois”, a déclaré le US Drought Monitor dans un rapport publié le 11 août.

Les rédacteurs de l’Associated Press Walter Berry à Phoenix et Colleen Slevin à Denver ont contribué à ce rapport.

The Associated Press