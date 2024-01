Un randonneur expérimenté décède lors d’une randonnée en solo dans les montagnes du New Hampshire

THORNTON, NH (AP) — Un randonneur expérimenté qui avait accompli la « triple couronne » de pistes de ski de fond difficiles est décédé dans les Montagnes Blanches du New Hampshire lors d’une randonnée en solo dans des conditions brutales, notamment des températures à un chiffre, des vents violents et des températures jusqu’à la taille. neige.

Christopher Roma, 37 ans, était un randonneur expert qui dirigeait sa propre entreprise de guide de sentiers longue distance et avait déjà parcouru ce sentier familier à plusieurs reprises.

“Une fois arrivé à un certain point, vous devez faire le choix de continuer ou de revenir en arrière”, a déclaré sa mère, Barbara Roma. “Et il n’a jamais vraiment été du genre à faire demi-tour.”

Des amis inquiets de Roma ont commencé à appeler le 911 vers 22h20 mardi après avoir parlé avec lui par téléphone portable. Roma lui-même a finalement atteint la ligne d’urgence en disant qu’il avait très froid.

Cet appel a permis aux autorités d’obtenir les coordonnées plaçant les Roms entre le mont Bond et le mont Guyot.

Une grande équipe d’agents de conservation de la pêche et de la chasse ainsi que des équipes de recherche et de sauvetage se sont rassemblées et sont parties mercredi à 2 heures du matin, mais ont été ralenties par la poudrerie. Un équipage d’hélicoptère de la Garde nationale du New Hampshire a effectué trois vols distincts, mais n’a pas pu s’approcher de la zone ciblée sur le mont Guyot en raison des nuages ​​bas et de la mauvaise visibilité, a déclaré le lieutenant James Kneeland du département de la pêche et de la chasse.

Christopher Roma, le randonneur expert qui a complété la triple couronne de pistes de ski de fond difficiles, porte son fils Salomon sur ses épaules dans les Montagnes Blanches du New Hampshire fin 2023. Roma a été retrouvé mort près du mont Guyot cette semaine lors d’une randonnée dans des conditions brutales. conditions météorologiques. (Megan Roma Sullivan via AP)

Lorsque les équipes au sol sont arrivées à Rome à 17 heures, il était mort.

L’hélicoptère a pu récupérer son corps jeudi matin, sauvant ainsi ce qui aurait été une tâche difficile à réaliser pour 15 agents de protection de la nature et plus de 30 bénévoles qui se rendaient vers lui.

Né en Angleterre, Roma a déménagé à l’âge de 5 ans avec sa famille à Thornton, au cœur des Montagnes Blanches, et a grandi en faisant du ski, du snowboard, de la raquette et de la randonnée sur des terrains difficiles. Un grave accident de moto, il y a 10 ans, lui a brisé le cou et les côtes, mais cela ne l’a pas arrêté, a déclaré vendredi son père, Hayden Roma, à l’Associated Press dans une interview.

Barbara Roma, la mère de Chris Roma décédé en randonnée, regarde la plaque chez elle à Thornton, NH, au cœur des Montagnes Blanches, le vendredi 19 janvier 2024. Chris Roma, le randonneur expert qui a terminé le « Triple Couronne » de pistes de ski de fond exigeantes a été retrouvée morte sur le mont Guyot lors d’une randonnée dans des conditions météorologiques brutales. (Photo AP/Nick Perry)

“Cela a changé toute sa vie”, a déclaré son père. Après sa convalescence, il s’est consacré à la randonnée, conquérant le Pacific Crest Trail entre le Mexique et le Canada, le Continental Divide Trail le long des montagnes Rocheuses, puis le Appalachian Trail, qu’il a complété en 99 jours. Ensemble, ils sont connus sous le nom de « Triple Couronne » de la randonnée.

« Il parcourait plus de 20, 22 milles par jour », a déclaré son père.

Roma a également parcouru les 48 montagnes de 4 000 pieds du New Hampshire, soit une randonnée de 400 kilomètres, en un peu plus de 10 jours, a-t-il déclaré sur son blog.

Sur cette photo fournie par le Département de la pêche et de la chasse du New Hampshire, l’agent de conservation Christopher McKee se tient sur le mont Guyot dans le comté de Grafton, dans le New Hampshire, lors des efforts de sauvetage du mercredi 17 janvier 2024 pour retrouver le randonneur Christopher Roma. Le randonneur expert qui a réalisé la « Triple couronne » de sentiers de ski de fond exigeants a été retrouvé mort sur le mont Guyot lors d’une randonnée dans des conditions météorologiques brutales. (Département de la pêche et du gibier du New Hampshire via AP)

« Il essayait de battre un record personnel, je pense – il essayait de travailler pour y parvenir dans un certain temps. Il vient de se faire surprendre par une météo anormale », a déclaré Barbara Roma à propos de sa dernière randonnée. « Les vents se sont vraiment levés. Ils allaient jusqu’à 80 milles à l’heure à un moment donné », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré qu’« il y avait du voile blanc » lorsqu’il a appelé le 911. « Ils sont restés au téléphone avec lui pendant quelques heures. »

L’appel a finalement été interrompu et les sauveteurs ont donné à la famille de sombres perspectives mercredi matin en raison du froid intense, a-t-elle déclaré. «Ils avaient des gens dehors depuis 4 heures du matin pour essayer de passer. Ils ont dû commencer à faire demi-tour parce qu’ils souffraient tous d’engelures.

Le début du sentier d’où est parti un randonneur décédé cette semaine est présenté à Lincoln, NH, le vendredi 19 janvier 2024. Christopher Roma, un randonneur expérimenté qui avait accompli la « triple couronne » de sentiers de ski de fond difficiles, est décédé dans le New Hampshire. Montagnes Blanches lors d’une randonnée en solo dans des conditions brutales, notamment des températures à un chiffre, des vents violents et de la neige jusqu’à la taille. (Photo AP/Nick Perry)

Elle a dit que quelques membres de l’équipe de secours ont continué à chercher et l’ont trouvé.

Christopher Roma, qui dirigeait la Northeast Trekking Company, un service de guides pour les randonneurs de longue distance, a déclaré sur son site Internet que ses expériences de randonnée l’avaient transformé et qu’il souhaitait partager ses connaissances avec d’autres.

« J’ai beaucoup appris à mes dépens et mon objectif est de vous éduquer et de vous informer sur les dangers de la nature, les épreuves et tribulations et l’importance de la durabilité. Je veux vous montrer que si nous prenons soin de la nature, la nature prendra soin de nous, mentalement et physiquement », indique le site Internet.

Barbara Roma, la mère de Chris Roma décédé en randonnée, regarde les photos de famille de son fils chez elle à Thornton, NH, au cœur des Montagnes Blanches, le vendredi 19 janvier 2024. Chris Roma, le randonneur expert qui a terminé la « Triple couronne » de pistes de ski de fond exigeantes a été retrouvé mort sur le mont Guyot lors d’une randonnée dans des conditions météorologiques brutales. (Photo AP/Nick Perry)

La mère de Roma a déclaré qu’il « voulait toujours faire plus » et qu’elle aimait sa famille, appréciant la randonnée avec son fils de 2 ans, Solomon.

Sa sœur, Megan Roma Sullivan, a rappelé avec tendresse comment il avait interagi avec les gens lors de leur dernière randonnée ensemble en août, le long du mur d’Hadrien, près de la frontière entre l’Angleterre et l’Écosse.

« Il s’est toujours soucié des gens et a voulu ce qu’il y avait de mieux pour eux, changer leur vie à chaque fois qu’ils faisaient une randonnée », a-t-elle déclaré. “Ils auraient de bonnes conversations.”

____

McCormack a rapporté de Concord, New Hampshire.

___

L’orthographe du prénom de Barbara Roma a été corrigée au 3ème paragraphe en Barbara, au lieu de Barabara.