Un randonneur escalade une montagne britannique de 3 100 pieds – passant de la glace au fond au bain de soleil dans une chaleur de 21 ° C au sommet

UN RANDONNEUR a escaladé une montagne britannique de 3 100 pieds – passant de la glace au fond à un bain de soleil au sommet.

Mark Handford, 54 ans, a entrepris d’affronter Y Garn à Snowdonia avec un bonnet en laine, des gants et des vêtements thermiques.

Il faisait juste au-dessus du point de congélation jusqu’à ce qu’il traverse la couche nuageuse dans une chaleur à 2 500 pieds – et au moment où il est arrivé au sommet, il faisait 21 ° C, environ 6 ° C de plus que Majorque.

Surpris, Mark n’avait plus qu’un short et un t-shirt et avait besoin de crème solaire.

Le phénomène se produit lorsque l’air descend, se desséchant et se réchauffant.

Comme l’air chaud est plus léger, il a tendance à « flotter » au-dessus de l’air plus frais, agissant comme un couvercle pour le piéger.

Mark, directeur de Snowdonia Adventures dans le nord du Pays de Galles, a déclaré: « En montant, il faisait froid – environ 2 ° C – et humide, mais dès que nous sommes sortis au niveau des nuages, il faisait 17 degrés. Nous nous sommes arrêtés sur les pentes nord-est car ça cuisait.

« Nous avons mis de la crème solaire et pris un petit bain de soleil. J’ai regardé ma montre et elle indiquait 21 degrés. Une fois redescendu, il faisait 1 ° C et devenait glacé.

« L’inversion a été massive – la plus grande que j’ai vue sur une montagne au Pays de Galles en janvier et je le fais depuis 22 ans. »

