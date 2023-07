Un randonneur échoué à San Diego sauvé par la nouvelle fonctionnalité iPhone SOS

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Juana Reyes et ses amis faisaient de la randonnée dans la forêt nationale d’Angeles à l’extérieur de Los Angeles, en Californie, lorsqu’elle a perdu l’équilibre, est tombée et s’est cassé la jambe.

« Tout ce dont je me souviens, c’est d’avoir crié » Mon pied « et d’avoir essayé de me lever, mais je n’ai pas pu », a déclaré le randonneur de Rancho Bernardo. NBC7San Diego. « La douleur était tellement insupportable. »

Mme Reyes savait que peu importe à quel point elle était dure, il n’y avait pas de sortie pour chercher de l’aide – elle se souvenait avoir vu sa jambe tordue à un angle non naturel et savait qu’elle avait des ennuis.

Heureusement, elle était accompagnée d’une amie qui a immédiatement essayé d’appeler à l’aide. Malheureusement, l’emplacement éloigné les a tous laissés sans service cellulaire.

« Comment allons-nous nous en sortir ? » Mme Reyes a dit qu’elle s’était posée la question. « C’était la plus grande chose dans mon esprit. »

Alors que Mme Reyes n’avait pas non plus de service, elle avait une fonctionnalité moins connue active sur son iPhone; Le système SOS d’Apple.

Le service SOS peut être utilisé pour contacter les services d’urgence, même si un utilisateur se trouve en dehors de la couverture cellulaire ou de la connexion Wi-Fi.

« Si vous essayez simplement de composer le 911 sur un iPhone 14, comme vous le feriez normalement, si vous n’êtes pas dans une couverture cellulaire, cela le convertira en une activation par satellite », a déclaré Mike Leum de l’équipe de recherche et de sauvetage du shérif du comté de Los Angeles. , a déclaré à NBC7.

Une fois activé, le service pose à l’utilisateur des questions sur son état et son emplacement, et fournit des instructions sur la meilleure façon de tenir le téléphone pour trouver le satellite le plus proche.

M. Leum a déclaré que son équipe avait reçu l’appel de détresse de Mme Reyes grâce au système.

« Notre station nous a informés de l’activation d’un randonneur blessé sur le sentier près de la cascade », a-t-il déclaré.

Il a dit que c’était le troisième appel qu’ils recevaient grâce au service SOS depuis son lancement en novembre.

M. Leum a déclaré que le service avait été « très utile » pour les sauveteurs.

Finalement, Mme Reyes a été hissée hors de la nature et transportée à l’hôpital pour y être soignée.

« Pour moi, c’était ma jambe », a déclaré Mme Reyes. « Cela aurait pu être une situation différente pour quelqu’un d’autre, et cela aurait sauvé la vie. »

Le service a presque certainement sauvé la vie d’un autre randonneur en décembre qui s’est retrouvé coincé dans une partie reculée de la nature sauvage de l’Alaska alors qu’il faisait de la motoneige.

Le ministère de la Sécurité publique de l’Alaska a dit les services d’urgence ont reçu son alerte SOS – un mois seulement après son lancement sur l’iPhone 14 – et ont réussi à le localiser et à le transporter en lieu sûr.

En mai, un autre groupe de 10 randonneurs a été secouru dans le sud de la Californie grâce à cette fonctionnalité. Les randonneurs se sont retrouvés bloqués lors d’une randonnée dans la partie « Dernière chance » du canyon Santa Paula de la forêt nationale de Los Padres.

« Ces randonneurs ont pu contacter la répartition du shérif du comté de Ventura via la fonction Apple Emergency SOS et ont fourni des informations précieuses telles qu’un emplacement possible et si une aide médicale immédiate était nécessaire », a déclaré la police locale dans un communiqué après le sauvetage.