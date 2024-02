Un randonneur du Rhode Island tue un coyote enragé à mains nues après une attaque

Les responsables de la santé de la Nouvelle-Angleterre ont déclaré qu’un coyote qui avait attaqué deux personnes la semaine dernière dans le Rhode Island et qui avait ensuite été tué par l’une de ses victimes avait été testé positif à la rage.

Les attaques des 8 et 9 février ont eu lieu vers à six miles de là les uns des autres dans les zones boisées, selon les informations du Département de la gestion de l’environnement du Rhode Island et le ministère de la Santé du Rhode Island.

L’attaque la plus récente a eu lieu vendredi et impliquait un homme marchant dans les bois à Johnston, ont indiqué des responsables. Après que le coyote ait mordu l’homme à la jambe, ont déclaré des responsables de l’État, il a tué l’animal.

Le chef du département de police de Johnston, Mark A. Vieira, a déclaré à USA TODAY que l’attaque avait eu lieu vers 12 h 15 et impliquait un homme de 58 ans marchant dans une zone boisée.

“Le randonneur a rapporté qu’il avait réussi à maîtriser le coyote en le maintenant par le cou, ce qui l’a ensuite étouffé”, a déclaré Vieira mercredi.

L’homme a été transporté à l’hôpital pour être soigné pour sa blessure à la jambe, a indiqué le chef, mais il devrait se rétablir.

Les agents de la police environnementale de l’État ont testé la carcasse, ont indiqué des responsables, et les laboratoires de santé de l’État de RIDOH ont confirmé que l’animal avait été testé positif au virus potentiellement mortel.

Une attaque un jour plus tôt

Le même coyote aurait attaqué un homme promenant son chien à Scituate, ont rapporté les responsables de la santé de l’État.

Selon les responsables, il s’agit du troisième signalement d’un coyote enragé dans le Rhode Island depuis 1994, a rapporté l’Associated Press.

Avez-vous été en contact avec le coyote ?

La rage est une maladie virale souvent transmise par la morsure d’un animal enragé, selon les Centers for Disease Control.

“J’exhorte toute personne à Scituate et Johnston qui aurait pu entrer en contact avec le coyote à appeler la division des maladies infectieuses du RIDOH”, a déclaré le vétérinaire de l’État du Rhode Island, le Dr Scott Marshall, dans un communiqué de presse publié par les responsables de l’État. ” Deux communautés pensent que leur animal a interagi avec le coyote, appelez ou consultez votre vétérinaire pour vous assurer que la vaccination contre la rage de votre animal est à jour. La rage est pratiquement toujours évitable grâce à la vaccination. Les propriétaires d’animaux doivent également signaler l’exposition à votre agent local de contrôle des animaux. “

Toute personne susceptible d’avoir été en contact avec l’animal est priée de contacter le Centre d’épidémiologie des maladies infectieuses aiguës du département de la santé de l’État.

