Un randonneur disparu signalé en Californie révélé comme étant l’acteur britannique Julian Sands

L’acteur britannique Julian Sands a été porté disparu après une randonnée dans les montagnes de San Gabriel vendredi, selon le département du shérif du comté de San Bernardino.

L’acteur de 65 ans, connu pour ses rôles dans A Room with a View, The Killing Fields et Naked Lunch, vit à North Hollywood.

Le nombre de morts dans la tempête en Californie grimpe à 20 alors que le déluge commence à se calmer Lire la suite

Les équipes de secours ont recherché un randonneur perdu dans la région de Baldy Bowl du mont Baldy, une région populaire pour les randonneurs et les skieurs, depuis qu’un randonneur a été porté disparu à 19 heures vendredi soir, a déclaré le porte-parole du département du shérif, Nathan Campos. Les responsables ont identifié le randonneur perdu par son nom mercredi après-midi.

Les rigueurs de l’hiver à travers la Californie ont interféré avec les recherches autour du mont Baldy: les équipes de secours au sol ont été “retirées du mont samedi soir pour leur sécurité”, les recherches se poursuivant “par drone et hélicoptère lorsque le temps le permettait”, Campos m’a dit.

Il existe un grave risque d’avalanche dans la région et les autorités recommandent au public de rester à l’écart de la zone. “C’est extrêmement dangereux et les randonneurs expérimentés ont du mal à s’y rendre”, a déclaré Campos. Alors que le temps s’éclaircit, les équipes de secours prévoient de reprendre les recherches au sol, a-t-il déclaré.

Les autorités recherchent également un autre randonneur disparu, Bob Gregory, de Hawthorne, en Californie, qui a été porté disparu lundi dans les montagnes de San Gabriel, ABC News a rapporté.

Sands, qui a grandi dans le Yorkshire, a eu une carrière éclectique de plusieurs décennies dans l’industrie cinématographique, apparaissant dans des dizaines de rôles au cinéma et à la télévision, et a vécu dans la région de Los Angeles pendant des années avec sa femme, l’écrivain Evgenia Citkowitz. Il a trois enfants. Dans une interview accordée au Guardian en 2018, Sands a parlé de sa fixation sur l’alpinisme et de l’importance de continuer à vivre de nouvelles aventures en vieillissant. Dans une autre interview de 2020, il s’est décrit comme étant à son plus heureux “près d’un sommet de montagne par une glorieuse matinée froide”.

Selon Sands en 2020, le plus proche de sa mort était « au début des années 90, dans les Andes, pris dans une atroce tempête au-dessus de 20 000 pieds avec trois autres. Nous étions tous très mal en point. Des gars proches de nous ont péri; nous avons eu de la chance.