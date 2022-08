Un randonneur de Zion perdu, des voitures de Dallas submergées alors que les inondations frappent les États-Unis

Une femme de l’Arizona était toujours portée disparue lundi après avoir été emportée dans le parc national de Zion, dans l’Utah, trois jours plus tôt, alors que des inondations déferlaient sur le sud-ouest des États-Unis et mettaient en péril les touristes visitant les parcs pittoresques de la région.

Plus à l’est, de fortes pluies ont frappé lundi la région de Dallas-Fort Worth, provoquant des inondations dans les rues et submergeant les véhicules alors que les autorités avertissaient les automobilistes de rester en dehors des routes.

Les gardes du parc du parc national de Zion n’avaient fourni aucune mise à jour supplémentaire lundi matin concernant la recherche de Jetal Agnihotri, une femme de 29 ans de Tucson, en Arizona, dont le frère a déclaré à une chaîne de télévision locale qu’elle ne savait pas nager.

Agnihotri faisait partie d’un groupe de randonneurs qui ont été emportés par les eaux de crue se précipitant à travers un lieu de randonnée populaire dans l’un des nombreux canyons à sous du parc. Tous les randonneurs, à l’exception d’Agnihotri, ont été retrouvés sur des hauteurs et ont été secourus après la baisse des niveaux d’eau.

Ailleurs dans la région, les entreprises et les sentiers sont restés fermés dans la ville de Moab, dans l’Utah, qui a été submergée par les eaux de crue au cours du week-end. Près de 200 randonneurs ont dû être secourus au Nouveau-Mexique, où des routes inondées les ont laissés bloqués dans le parc national de Carlsbad Caverns.

Bien qu’une grande partie de la région reste dans une sécheresse de plusieurs décennies, le changement climatique a rendu les conditions météorologiques plus variables et laissé les sols plus secs et moins absorbants, créant des conditions plus sujettes aux inondations et aux moussons.

Les inondations ont balayé des parties du sud de l’Utah dans et autour de Moab et Zion tout au long de l’été, provoquant la chute de ruisseaux d’eau des falaises de roche rouge de la région et se déversant des côtés des berges.

Zion est connue pour ses crues soudaines dangereuses qui peuvent soudainement piéger les gens dans des canyons à sous qui se remplissent rapidement et surprendre les touristes, y compris The Narrows, où Agnihotri s’est retrouvée piégée. Le passage peut être aussi étroit qu’une fenêtre à certains endroits et à plusieurs centaines de pieds de profondeur.

En septembre 2015, une tempête similaire a tué sept randonneurs qui se sont noyés dans l’un des étroits canyons de Zion. Les inondations peuvent les transformer en canaux mortels d’eau et de débris en mouvement rapide en quelques minutes seulement.

Au cours de cette même tempête, les corps de 12 autres personnes ont été retrouvés au milieu de la boue et des débris à des kilomètres de là dans la ville voisine de Hildale, dans l’Utah, une communauté à la frontière entre l’Utah et l’Arizona. Un groupe de femmes et d’enfants revenaient d’un parc dans deux voitures lorsqu’un mur d’eau a surgi d’un canyon et les a emportés en aval et s’est écrasé sur un talus inondé, avec un véhicule brisé au point d’être méconnaissable. Trois garçons ont survécu. Le corps d’un garçon de 6 ans n’a jamais été retrouvé.

___

Les journalistes d’Associated Press Jamie Stengle et Jake Bleiberg à Dallas, Julie Walker à New York et Brady McCombs à Salt Lake City ont contribué à ce rapport.

Sam Metz, Associated Press