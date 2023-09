Un randonneur d’Alaska sauvé du parc Katmai grâce aux passionnés de caméras Fat Bear : NPR

basculer la légende Capture d’écran par NPR/Explore.org

Une poignée de passionnés de la faune espéraient probablement apercevoir les célèbres ours bruns du parc national de Katmai lorsqu’ils se sont connectés à une diffusion en direct d’un sommet isolé d’une montagne d’Alaska mardi dernier. Mais les célébrités résidentes étaient introuvables lorsqu’un randonneur en détresse est apparu et a demandé de l’aide.

La scène s’est déroulée le le livestream de Dumpling Mountainl’une des 12 vues de caméra exploitées par Explore.org à l’intérieur du parc national de Katmai.

Le 5 septembre, vers 15h30, heure locale, un homme vêtu d’un imperméable vert, mouillé et échevelé, est apparu à l’écran et a regardé droit dans l’objectif, prononçant clairement les mots « aidez-moi ». Il est revenu quelques minutes plus tard, en faisant signe de baisser le pouce.

« Il y a quelqu’un en détresse devant la caméra », a posté un téléspectateur dans les commentaires sous la diffusion. Ce message a été vu par un modérateur de chat bénévole, qui a à son tour envoyé un message à un Katmai Park Ranger.

Après avoir visionné les images, le garde forestier a mobilisé une équipe de recherche et de sauvetage, qui a retrouvé l’homme environ trois heures plus tard, non loin de l’emplacement de la webcam.

L’homme est finalement resté indemne, a déclaré Cynthia Hernandez, porte-parole du National Park Service, à NPR dans un e-mail. Elle a ajouté que les rangers ont été informés de la présence du randonneur en détresse directement grâce aux téléspectateurs concernés.

Lorsque le modérateur du chat a partagé cette nouvelle avec les téléspectateurs, il y a eu un flot de paroles aimables et une douce célébration.

« Aaaet je pleure parce que je suis tellement soulagé », a posté l’utilisateur qui avait initialement signalé l’apparence de l’homme. « Ces rangers sont arrivés là-bas rapidement ! »

Dumpling Mountain n’est généralement pas un livestream populaire

Les caméras existent depuis 2012, mais ont vraiment commencé à décoller en 2014, avec l’avènement de la Fat Bear Week, un délicieux tournoi artificiel au cours duquel le public vote pour lequel des ours du parc est devenu le plus rond en préparation pour leur hibernation hivernale. (La Fat Bear Week de cette année n’a pas encore été annoncée, mais la compétition a généralement lieu début octobre).

Environ 10 millions de personnes ont regardé les diffusions en direct de Katmai l’année dernière, selon Mike Fitz, un naturaliste d’Explore.org qui travaillait auparavant comme garde forestier dans le parc.

Mais la plupart de ces vues ont été captées par les caméras orientées vers Chutes Brooksoù les ours font des arrêts quotidiens pendant la saison de frai du saumon.

Située à environ 2 200 pieds au-dessus du niveau de la mer, la caméra Dumpling Mountain est plus une « caméra de paysage qu’une caméra animalière », a déclaré Fitz.

La caméra effectue un panoramique automatique sur une vue panoramique : des arbustes colorés de la toundra alpine parsèment le paysage tandis que le plus grand lac d’un parc national américain (Naknek) s’étend au premier plan. Une partie de Les 14 volcans actifs de Katmai sont visibles au loin.

Mais cette hauteur s’accompagne d’un temps orageux, qui peut souvent obscurcir la vue et offre peu d’abri et de nourriture pour le type d’animaux coûteux dont les spectateurs rêvent. Lorsque NPR a vérifié le flux vendredi matin, seules 12 personnes regardaient.

La caméra elle-même se trouve à environ 3 km du sentier le plus proche, décrit par le service des parcs nationaux comme une « randonnée ardue » comportant des « portions escarpées » et quelques zones envahies par la végétation.

La montée s’élève à 800 pieds sur 1,5 mille et se termine à environ 2,5 milles du sommet réel de la montagne, mais un sentier non entretenu continue pendant un certain temps avant de s’arrêter.

Fitz dit que cela en fait « un endroit idéal pour trouver un peu de solitude rapide loin de la rivière, loin des ours », mais cela rend également le chemin dangereux.

On ne sait toujours pas comment le randonneur a trouvé la caméra distante

Le service cellulaire et les abris peuvent être difficiles à trouver sur le sommet arrondi et couvert d’arbustes courts.

Et, dans de mauvaises conditions, comme celles du 5 septembre, « Vous n’avez vraiment aucun sens de l’orientation », a déclaré Fitz. « Les points de repère que vous avez vus en montant disparaissent lorsque les nuages ​​descendent. »

Le parc national Katmai, d’une superficie de 4,1 millions d’acres, est niché entre l’océan Pacifique et la mer de Béring, ce qui en fait un lieu privilégié pour les tempêtes en toute saison.

La pluie et le vent étaient détectables sur la caméra mardi. En raison du brouillard, la visibilité semblait être d’environ 50 pieds ou moins.

On ne sait toujours pas comment le randonneur a trouvé l’installation de la caméra. Fitz dit que la collection de panneaux solaires et d’éoliennes se détache au milieu de la végétation courte, mais elle n’est toujours pas énorme – peut-être environ 20 à 30 pieds carrés au total.

« C’était certainement une première pour nous », a déclaré Fitz à propos du randonneur demandant de l’aide, même si les observateurs de la faune du monde entier ont déjà signalé des urgences urgentes, comme un éléphant blessé dans une réserve faunique kenyane.

« Nos téléspectateurs de webcam, collectivement, ont un œil très perçant et ne manquent pas grand-chose », a-t-il ajouté.

Cela a été démontré à nouveau dimanche, lorsque les téléspectateurs de Dumpling Mountain, encore en train de se remettre du stress de voir le randonneur, ont aperçu une chose importante en seulement six secondes du flux : un ours brun, se promenant devant la caméra, à des kilomètres de ses lieux de rencontre typiques.