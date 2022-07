Un randonneur capture la vue effrayante de l’avancée d’une avalanche sur la montagne du Kirghizistan

La nature peut être aussi belle qu’effrayante. Un groupe de touristes faisant une randonnée dans les montagnes du Tian Shan au Kirghizistan a fait l’expérience d’un tel spectacle. Non seulement ils ont survécu à une avalanche, mais ils ont également réussi à la capturer. Maintenant, la vidéo de l’avalanche qui approche a fait beaucoup de bruit sur Internet. Le clip vous laissera avec des émotions mélangées d’horreur et d’émerveillement simultanément.

L’un des randonneurs, le Britannique Harry Shimmin, a enregistré le moment où la neige s’est détachée du sommet d’une montagne au loin, avant de recouvrir et d’engloutir le groupe. Partagée sur Instagram, la vidéo montre une rafale d’avalanche de neige déchirant une vallée rocheuse et avançant vers les contreforts. Il montre en outre l’avalanche jusqu’à ce qu’elle atteigne la personne qui réalise la vidéo.

Ayant atteint le point culminant du trek, Shimmin prenait des photos du paysage lorsqu’il entendit « le bruit d’une glace profonde qui craquait derrière lui.

“Je l’ai laissé à la dernière seconde pour bouger, et oui je sais qu’il aurait été plus sûr de se rendre au refuge tout de suite”, a-t-il écrit dans la légende du message.

Shimmin convient qu’il a pris un gros risque, mais il était en contrôle. Quoi qu’il en soit, il a ajouté: “Quand la neige a commencé à tomber et qu’il est devenu sombre / plus difficile à respirer, j’étais en train de le briquer et j’ai pensé que je pourrais mourir.”

“Tout le groupe riait et pleurait, heureux d’être en vie”, a-t-il mentionné en déclarant que ce n’est que plus tard qu’ils ont réalisé à quel point ils étaient chanceux.

Le clip est maintenant devenu viral sur les réseaux sociaux, amassant plus de 9 millions de vues et des tonnes de réactions d’internautes. “C’est l’une des vidéos les plus incroyables que j’ai vues jusqu’à présent”, a commenté un utilisateur d’Instagram, tandis que beaucoup ont qualifié le clip de “fou”.

“Tu es un fou mais putain c’est de la bonne séquence”, a écrit un autre.

