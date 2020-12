Les autorités françaises ont déclaré mardi qu’elles étaient de plus en plus pessimistes quant aux chances de retrouver Mme Dingley du côté français de la frontière.

Les équipes de recherche recherchaient Esther Dingley, 37 ans, qui a été vue pour la dernière fois le 22 novembre dans les montagnes du Luchonnais , une région du sud-ouest de la France près de la frontière avec l’Espagne, et avait prévu de revenir trois jours plus tard.

Le couple, qui est ensemble depuis 18 ans après s’être rencontré à l’Université d’Oxford, a commencé son voyage en tant que randonneurs et explorateurs de longue date en 2014 après que M. Colegate ait eu des complications médicales après une intervention chirurgicale. Cette expérience, ont-ils dit, les a poussés à annuler leur mariage, à abandonner leur carrière fructueuse et à trouver ce qui les rendait heureux. Ils ont rapidement loué leur maison, vendu leur voiture et acheté un camping-car, qu’ils ont appelé «Homer».

Mme Dingley a été vue pour la dernière fois sur Pic de Sauvegarde le 22 novembre, selon la BBC. Elle marchait depuis la ville de Benasque en Espagne la veille et avait prévu de rester dimanche soir dans une cabane en France, a déclaré M. Colegate.

Mme Dingley a été vue pour la dernière fois portant des vêtements de montagne noirs et roses, selon une annonce de personnes disparues de la garde civile en Espagne.

M. Colegate a déclaré dimanche à la BBC que Mme Dingley avait déjà fait des randonnées en solo: «Elle a toujours essayé de rester en contact, mais parfois lors de ses randonnées, elle était hors de contact pendant quelques jours», a-t-il déclaré. «Cela n’a pas l’air bien.»

Dans un post sur le blog du couple, Mme Dingley a écrit sur la façon dont les six dernières années de voyage l’avaient changée: «J’ai découvert que j’aime faire des choses dont je n’avais jamais rêvé que je pensais être capable parce que j’avais trop peur», dit-elle. «Lentement, une couche d’oignon à la fois, je libère mes peurs et j’aime me mettre au défi et repousser mes limites, mais d’une manière durable et remplie de joie.

