Un randonneur britannique de 29 ans, retrouvé mort sur un sentier de montagne dans les Alpes suisses trois mois après sa disparition alors que sa famille lui rend hommage

Un randonneur BRIT a été retrouvé mort sur un sentier de montagne dans les Alpes suisses trois mois après sa disparition.

Aidan Roche, 29 ans, n’avait plus eu de nouvelles depuis le 22 juin, alors qu’il était à mi-chemin d’un voyage de randonnée et de camping en solo de deux semaines.

Aidan Roche, 29 ans, n’a plus eu de nouvelles depuis le 22 juin Crédit : SWNS

L’ingénieur chimiste a été retrouvé sur le chemin qu’il parcourait Crédit : SWNS

Il semblerait qu’il était sur le sentier de l’Eiger avant de prendre un téléphérique jusqu’au glacier de l’Eiger, où il a ensuite parcouru le sentier vers le nord-est.

Une chasse urgente a alors été lancée pour retrouver l’ingénieur chimiste, originaire de Middlesbrough, après qu’il ait perdu le contact.

Ses amis proches et sa famille ont tiré la sonnette d’alarme alors qu’ils n’avaient reçu aucune photo ni aucun texte de sa part depuis un certain temps.

Les équipes de secours en montagne et les policiers ont parcouru le chemin emprunté par Aidan avant de découvrir tristement son corps.

Aidan a été retrouvé à proximité du procès où il faisait une randonnée dans la région de Grindelwald la semaine dernière.

On ne sait pas encore comment il est mort.

Depuis, sa famille au cœur brisé lui rend hommage.

Le frère d’Aidan, Connor Roche, 32 ans, qui est venu aider aux efforts, a déclaré : « Je voudrais remercier tous ceux qui ont aidé à soutenir notre famille au cours de ces derniers mois.

« La nouvelle nous a tous durement frappés, famille et amis, même si cette issue a toujours été dans nos esprits.

« À tous ceux qui ont partagé son histoire, envoyé des messages de soutien ou des dons, vous avez notre plus profonde gratitude.

« Tous ceux qui connaissaient Aidan savaient qu’il était un personnage.

« Nous pouvons voir dans l’effusion de soutien en essayant de le retrouver à quel point il était aimé et à quel point il manquera à tant de gens. Il restera toujours dans la mémoire de sa famille et de ses amis. »

La famille d’Aidan a précédemment déclaré à quel point elle était pleine d’espoir et souhaitait une « folle histoire de survie ».

Connor a déclaré : « J’essaie de garder espoir qu’il a peut-être décidé de s’éloigner, ou qu’il s’est cogné la tête et a oublié qui il est, mais je dois me ramener à ce que nous savons réellement et les preuves suggèrent qu’il est toujours sur le terrain. montagne et nous ne l’avons pas encore trouvé.

« Il y a une chance qu’il ait une histoire de survie folle. »

Le dernier contact d’Aidan avec ses proches a été une photo de lui à mi-chemin sur le chemin de l’Eiger, dans l’après-midi du 22 juin.