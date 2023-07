Un randonneur adolescent «déterminé» félicité pour sa préparation après avoir été porté disparu pendant plus de 50 heures dans le parc Metro Vancouver

Une adolescente portée disparue pendant plus de deux jours dans le parc provincial Golden Ears a été retrouvée « en bonne santé », selon Ridge Meadows Search and Rescue.

La bonne nouvelle a été confirmée par le membre de l’équipe de sauvetage Ryan Smith dans un courriel à CBC peu après 23 heures jeudi soir.

Lors d’une conférence de presse vendredi matin, le surintendant de la GRC. Wendy Mehat a confirmé que le jeune de 16 ans de Langley, en Colombie-Britannique, avait été retrouvé vers 21h30.

Elle était fatiguée, mais indemne à part quelques piqûres de moustiques. Après avoir reçu une évaluation médicale, elle est retournée dans sa famille.

« Esther Wang a été localisée », a déclaré Mehat vendredi. « Elle est en bonne santé, elle est heureuse, elle est avec sa famille. C’est le meilleur résultat possible pour nous. »

Ryan Smith de Ridge Meadows Search and Rescue a déclaré que la planification d’Esther Wang, ainsi que le beau temps, pourraient être crédités pour son retour en toute sécurité. (Soumis par la GRC de Ridge Meadows)

La nouvelle est une fin de soulagement à une recherche effrénée de plusieurs jours pour l’adolescente, après qu’elle se soit séparée des trois autres personnes avec qui elle faisait de la randonnée mardi après-midi.

Cherchez sur des terrains difficiles

Un hélicoptère, un drone et des équipes de sauveteurs de partout dans le Lower Mainland ont tous aidé à rechercher la jeune fille sur ce que les sauveteurs ont décrit comme un terrain difficile.

Smith a déclaré vendredi que 16 équipes de secours étaient impliquées dans les recherches.

Le groupe de l’adolescent a quitté un poste d’observation vers 14 h 45 mardi pour retourner à son terrain de camping, et environ 15 minutes plus tard, ils ont remarqué que l’adolescent avait disparu.

Selon la police, le groupe est retourné au point de vue pour chercher la fille, et lorsqu’elle n’a pas été retrouvée, le chef est retourné à l’entrée du sentier pour qu’un garde du parc appelle la police.

Environ 54 heures après sa disparition, l’adolescente a quitté East Canyon Trail, le même sentier qu’elle empruntait lorsqu’elle s’est séparée du groupe.

Smith a félicité l’adolescente pour sa préparation.

« [She] a pris des précautions. Elle avait de la nourriture et de l’eau. Elle a semblé s’arrêter puis réfléchir, s’orienter et planifier en conséquence », a déclaré Smith lors d’une conférence de presse vendredi, l’appelant « une jeune femme très déterminée ».

Il a déclaré que les randonneurs devraient emporter avec eux les articles essentiels et fournir aux autres un plan de voyage et une heure de retour prévue.

Mehat a déclaré que la famille de l’adolescent avait exprimé sa gratitude pour le travail effectué par les équipes de recherche et de sauvetage et avait demandé la confidentialité pour le moment.

Elle a déclaré que les autorités n’avaient pas encore parlé en profondeur à la jeune fille, mais avaient l’intention de commencer à rassembler tous les faits.