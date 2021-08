Un randonneur à un moment horrible capture sa belle-mère tombant vers sa mort au large de la montagne alors qu’il filme des paysages

C’est le moment horrible où un randonneur capture sa belle-mère tombant d’une montagne alors qu’il filmait le paysage.

Tout en filmant les vues à couper le souffle autour de lui, Kadir Sahinery a capturé Pumpul Karademir, 71 ans, s’approchant pour jeter un coup d’œil au bord de la falaise de 230 pieds à Tepekoy, en Turquie.

4 Son fils est la loi a capturé le moment sombre Crédit : Flash info

4 Pampul Karademir, 71 ans, est tombée d’une falaise à Artvin, en Turquie Crédit : Flash info

La tragédie s’est déroulée devant Kadir, le mari de Pumpul, Mehmet Karademir, sa fille Ayla et sa petite-fille Ceren avec leurs cris de désespoir entendus dans l’enregistrement.

On pouvait également entendre Ayla avertir sa mère « ne pars pas, maman, non, maman, ne pars pas » alors qu’elle s’approchait du bord de la falaise juste avant sa chute fatale.

La police et les ambulanciers ont été appelés sur les lieux et, après une heure de recherche, ont trouvé le cadavre de la femme âgée, qu’ils ont emmené à la morgue de l’hôpital public de la ville voisine de Savsat.

Les funérailles de la femme décédée ont eu lieu l’après-midi suivant et elle a ensuite été enterrée au cimetière de Tepekoy.

Après les funérailles, les résidents locaux se sont réunis à la mosquée du village pour présenter leurs condoléances aux proches de la femme en deuil.

Il n’est pas clair si les autorités enquêtent sur l’incident.

Il survient alors qu’une famille a sauté d’une voiture alors qu’elle dévalait le bord d’une falaise en Chine.

L’incident d’horreur s’est produit sur l’autoroute Duku du Xinjiang, alors qu’un passager n’a pas réussi à sortir à temps et a été grièvement blessé.

La sortie en famille s’est transformée en catastrophe lorsqu’ils se sont arrêtés sur le site pittoresque pour profiter de la vue sur la vallée en contrebas.

L’homme qui était le conducteur sort le premier du véhicule et est vu en train de siroter son verre avant qu’il ne commence soudainement à avancer.

4 Quelques instants avant que Pampul Karademir ne soit bel et bien vivant sur la falaise Crédit : Flash info

Il se met à crier et un jeune garçon ouvre la porte sur la banquette arrière et en sort, suivi rapidement par une femme plus âgée.

Mais dramatiquement, une autre femme assise sur le siège avant n’a pas pu détacher sa ceinture de sécurité et sortir du véhicule à temps alors que la voiture plonge au bord de la falaise et disparaît de la vue.

Les derniers instants montrent que le reste de sa famille regarde avec horreur du haut alors que des témoins à proximité affluent sur les lieux avec incrédulité.