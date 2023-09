Un ranch du Wyoming accusé de maltraitance d’enfants, les conditions insalubres fonctionneront désormais sans inspections

Un ranch du Wyoming accusé d’avoir maltraité des enfants et de les avoir forcés à effectuer des travaux manuels a perdu son permis plus tôt cette année après que les responsables de l’État ont documenté une litanie de violations en matière de sécurité et d’hygiène. Mais le ranch a trouvé un moyen de rester ouvert et n’aura plus besoin d’un permis pour s’occuper des enfants, une évolution qui a alarmé les défenseurs des droits des jeunes.

Le Département des services familiaux du Wyoming en juin révoqué la licence de foyer de groupe de Triangle Cross Ranch, un établissement qui prétend pouvoir aider à transformer des adolescents rebelles mal conduits en « jeunes hommes réfléchis, respectueux et responsables » pour un montant mensuel de 5 800 $.

L’établissement, qui accueille généralement cinq garçons ou moins à la fois, fonctionnera désormais sans permis car le propriétaire a déclaré le mois dernier qu’il avait été nommé tuteur du jeune qui y vivait, a déclaré un porte-parole du département. Le porte-parole a déclaré que le propriétaire avait fourni des copies des documents déposés dans le Wyoming.

Et les fonctionnaires de l’État ne procéderont plus à des inspections régulières de l’aide sociale en raison d’une autre exemption de licence pour les ranchs ou les fermes qui n’offrent pas de services aux enfants sans abri, délinquants ou ayant une déficience intellectuelle, selon les règles du département.

« Il est incroyablement troublant qu’ils aient décidé de suivre cette voie après avoir perdu leur permis de garderie », a déclaré Donna Sheen, fondatrice et directrice du Wyoming Children’s Law Center, une organisation à but non lucratif. Elle a noté que le ministère des Services à la famille aura désormais besoin d’une allégation ou d’une plainte spécifique afin d’enquêter sur le ranch.

Lors d’un bref appel téléphonique, Gerald Schneider, le propriétaire du ranch, a confirmé que le programme s’appelle désormais Sunlight Mountain Boys Ranch. Le site Web sous le nouveau nom est presque identique au site Web de Triangle Cross Ranch, utilise le même e-mail et le même numéro de téléphone et répertorie les mêmes membres du personnel, mais il ne mentionne pas son ancien nom ni l’absence de permis d’exercice. Schneider a refusé de répondre à des questions supplémentaires et a raccroché, et le ranch n’a pas répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

Sunlight Mountain se présente comme un « ranch de bétail en activité de plus de 66 000 acres ». Google Maps

Sur son site Web, le ranch annonce qu’il peut traiter les enfants atteints du trouble réactif de l’attachement et du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, ceux ayant des troubles d’apprentissage et les garçons aux prises avec la consommation de porno et la toxicomanie. Il affirme le faire en offrant « une expérience authentique de cow-boy ».

L’établissement de Schneider fait partie de ce que l’on appelle souvent l’industrie des adolescents en difficulté, une constellation de ranchs, de camps en pleine nature, d’internats et d’établissements de type prison qui promettent aux parents qu’ils peuvent fournir une thérapie et d’autres services pour aider les jeunes aux prises avec la dépendance, la dépression ou les troubles erratiques. comportement. Si les programmes ne reçoivent pas de financement du gouvernement américain – comme Triangle Cross Ranch – ils ne sont pas soumis à la surveillance ou à la réglementation fédérale, laissant plutôt les États surveiller.

Une enquête de NBC News l’année dernière a révélé que le ranch et Trinity Teen Solutions, un établissement pour filles géré par la même famille, fonctionnaient dans la campagne du Wyoming depuis des années malgré les plaintes répétées de jeunes concernant des traitements cruels et humiliants. Les inspecteurs de l’État ont documenté de nombreux signaux d’alarme au Triangle Cross Ranch, notamment des fausses déclarations sur ses services, des punitions pour des garçons qui parlaient avec des représentants de l’État et se plaignaient de leur traitement, et obligeaient les enfants à se retenir physiquement les uns les autres.

Trinity Teen Solutions a volontairement fermé ses portes en septembre, trois semaines après la publication de l’enquête de NBC News, affirmant à l’époque que des informations négatives sur ses activités en ligne avaient rendu impossible le recrutement de nouveaux enfants à inscrire. Elle a contesté les allégations d’abus et de traitements cruels de la part d’anciens résidents.

« Le secteur des adolescents en difficulté est un désastre non réglementé et absolu », a déclaré Brice Timmons, avocat des anciens résidents qui ont poursuivi Triangle Cross Ranch et Trinity Teen Solutions. « C’est un jeu constant de coups de taupe lorsqu’une entreprise change de nom, qu’une opération traverse les frontières d’un État ou qu’une licence passe d’un centre de traitement résidentiel à un internat. La même poignée de personnes continuent de maltraiter les enfants américains à des fins lucratives, et le Congrès devrait agir pour y mettre un terme.»

Andrew Scavuzzo, qui a poursuivi Triangle Cross Ranch pour des abus qui, selon lui, auraient eu lieu au ranch en 2012, a déclaré qu’il avait été marqué au fer chaud lorsqu’il était enfant dans l’établissement. Il a déclaré qu’il devait également transporter des carcasses d’animaux morts, que le personnel l’obligeait à souffler de l’essence et que les garçons devaient se battre les uns les autres en guise de punition.

Andrew Scavuzzo montre une marque en forme de croix sur son bras qu’il dit avoir reçue au Triangle Cross Ranch. James Stukenberg pour NBC News

Triangle Cross Ranch a contesté le récit de Scavuzzo devant le tribunal. La poursuite a été rejetée cette année à la suite d’un règlement à l’amiable.

Dans une lettre de marsle ministère des Services familiaux du Wyoming a noté que Triangle Cross Ranch avait accumulé 45 violations des règles entre 2015 et 2022, et que les responsables de l’État ont répertorié 35 nouvelles violations cette année.

Les inspecteurs de l’État ont trouvé des excréments exposés à l’intérieur des bâtiments du ranch à sept reprises depuis mars, ainsi que du verre brisé et des déchets éparpillés dans la cour lors de plusieurs visites, selon les archives du département.

En avril, un responsable du ministère observé des fenêtres brisées, des portes et des lumières qui ne fonctionnaient pas lors d’une inspection du ranch. Il y avait aussi un veau mort qui gisait dans la cour depuis trois jours et l’inspecteur a vu un chien le manger. Les jeunes ont été laissés seuls pendant qu’un membre du personnel faisait la sieste, inspection les fichiers montrent. Les responsables ont également noté que des armes, comme un gros couteauet produits du tabac ont été laissés sans surveillance au ranch.

L’état trouvé qu’un garçon a dû être emmené à l’hôpital pour s’être mutilé après que le ranch ne lui ait pas donné ses médicaments pendant 26 jours. Le ranch a refusé de reprendre le garçon parce qu’il présentait un risque trop élevé, il a donc été envoyé dans un autre foyer de groupe, selon les archives.

Les inspecteurs ont découvert que Schneider, le propriétaire du ranch, avait également transféré les enfants dans le Montana plus tôt cette année pour les cacher aux autorités de l’État.

« Après plusieurs conversations trompeuses sur le sort des jeunes », le état des dossiers d’inspection, Schneider a révélé qu’il avait loué une maison à Belfry, dans le Montana, et y avait emmené un nombre indéterminé d’enfants. Schneider avait précédemment déclaré aux responsables de l’État que « les jeunes étaient en vacances pour détourner l’autorité des licences de savoir qu’il louait une maison dans le Montana et que les jeunes y résidaient », et qu’il l’avait fait parce « qu’ils avaient peur du DFS, dans le sens où ils vont les fermer », indiquent les archives.

À la dernière inspection du ranch en juillet, l’État a constaté d’autres violations, notamment un adulte vivant dans la maison avec lits superposés pour enfants, un manque de vérification des antécédents et l’un des deux jeunes résidant là sans aucune literie. Encore une fois, il y avait des excréments sur le sol.