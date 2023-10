Un rameur australien nu secouru au sommet d’un navire chaviré après des heures à la dérive dans le Pacifique : « La vie ou la mort »

Un Australien qui tentait de traverser seul l’océan Pacifique à la rame a été secouru vendredi par un bateau de croisière après le chavirage de son bateau, le laissant nu et à la dérive en mer dans une situation de « vie ou de mort », selon ses sauveteurs.

Tom Robinson, de Brisbane, s’était lancé dans un voyage pour devenir le plus jeune homme à avoir traversé l’océan Pacifique à la rame lorsqu’il s’est heurté au mauvais temps et à une mer agitée jeudi soir, selon le Centre de coordination de sauvetage maritime (COSS) de Nouvelle-Calédonie et P&O. Croisières Australie.

Robinson a activé sa balise de détresse à plus de 60 milles à l’ouest de l’île de Malakula au Vanuatu, un archipel d’environ 80 îles situé à l’est de l’Australie près de la Nouvelle-Calédonie.

COSS a déclaré avoir reçu le signal de détresse mais n’avoir pas pu communiquer avec le bateau.

Le service maritime a appelé le Pacific Explorer, un navire de croisière de P&O Cruises Australia qui naviguait dans la région avec 2 000 invités lors d’un voyage aller-retour de 9 jours au départ d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour aider à rechercher le navire en détresse.

La compagnie de croisière a déclaré à Fox News Digital dans un communiqué que le capitaine du navire avait immédiatement dévié sa route pour aider le voyageur bloqué.

Le paquebot de croisière a manœuvré dans des conditions météorologiques difficiles et a trouvé Robinson assis nu sur le bateau renversé. L’équipage l’a immédiatement mis en sécurité à bord du navire vendredi matin.

« Tom est un homme vraiment chanceux », a déclaré Peter Little, vice-président senior de P&O Cruises Australia. « C’étaient des conditions très difficiles. Nous apprécions que nos invités aient compris qu’il s’agissait d’une question de vie ou de mort. »

Robinson a souffert d’un coup de soleil et d’une déshydratation pendant cette épreuve. Il a reçu des soins médicaux à bord du bateau de croisière, ainsi que des vêtements frais et un repas chaud. Les autorités ont déclaré qu’il était en bonne santé.

Robinson a été photographié portant une chemise Pacific Explorer et souriant avec les membres de l’équipage du navire.

« Je voudrais juste dire un immense merci à tout l’équipage du P&O Pacific Explorer dont le sens marin et le professionnalisme ont assuré un sauvetage en toute sécurité », a déclaré Robinson dans un communiqué. « Une fois à bord, j’ai été traité avec la plus grande courtoisie et gentillesse par le personnel médical. Un grand merci à P&O pour tout ce qu’ils ont fait pour moi. »

Le sauvetage de Robinson a marqué le deuxième navire en détresse auquel le Pacific Explorer est intervenu en l’espace de deux semaines dans le Pacifique Sud.

« »Nous irons toujours en aide à un marin en détresse », a déclaré Little. « Ce sont des situations très graves. »