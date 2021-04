LE CAIRE – Par rapport au Ramadan 2020, lorsque les mosquées du monde entier étaient fermées pour la prière pendant le mois le plus sacré de l’année pour les musulmans et que les couvre-feux empêchaient les amis et la famille de se rassembler pour rompre le jeûne, la fête religieuse de cette année offrait la promesse de quelque chose de bien plus proche de la normale.

«L’année dernière, je me sentais déprimé et je ne savais pas combien de temps durerait la pandémie», a déclaré Riyad Deis, copropriétaire d’un magasin d’épices et de fruits secs dans la vieille ville de Jérusalem. Mardi, premier jour du mois de jeûne musulman, ses ruelles étroites étaient animées par des acheteurs qui parcouraient les bonbons du Ramadan et des fidèles se dirigeant vers la mosquée Al-Aqsa.

M. Deis, 51 ans, qui vendait des morceaux entiers de curcuma et de dattes Medjool à un client, a rappelé à quel point la vieille ville s’était sentie vide et maîtrisée l’année dernière alors que les cas de virus augmentaient et que les autorités fermaient Al-Aqsa. «Maintenant, je suis détendu, j’ai assez d’argent pour subvenir aux besoins de ma famille et les gens achètent des produits dans mon magasin», a-t-il déclaré. «C’est une réalité totalement différente.»