Un raid sur une maison de l’ouest du Mexique révèle un énorme atelier de bombes drones

Une descente de police dans une maison construite pour ressembler à un château a permis de découvrir un atelier de fabrication de bombes transportées par des drones, ont annoncé mercredi les autorités de l’État de Jalisco, à l’ouest du Mexique.

La police d’État a distribué des photos de 40 petites bombes cylindriques à ailerons destinées à être larguées par des drones. La police a également trouvé du matériel servant à fabriquer des bombes, dont environ 45 livres d’éclats de métal et 15 livres de poudre à canon.

Un suspect a été aperçu en train de courir dans la maison, mais il s’est apparemment échappé par l’arrière et aucune arrestation n’a été effectuée, ont indiqué les autorités.

Le raid a eu lieu mercredi à Teocaltiche, une ville située dans une zone où les cartels de la drogue de Jalisco et de Sinaloa se livrent de sanglantes batailles intestines. En août, cinq jeunes ont disparu dans la ville voisine de Lagos de Moreno, et des vidéos ont été publiées plus tard, suggérant que leurs ravisseurs auraient pu forcer les victimes à s’entre-tuer.

En août, l’armée mexicaine a déclaré que les cartels de la drogue avaient accru leur utilisation de bombes transportées par drones, inconnues au Mexique avant 2020. Au cours des huit premiers mois de cette année, 260 attaques de ce type ont été enregistrées.

Cependant, même ce chiffre est peut-être sous-estimé. Les habitants de certaines régions de l’État voisin du Michoacan affirment que les attaques de drones largeurs de bombes sont quasi quotidiennes.

Les attaques avec des bombes en bordure de route ou des engins explosifs improvisés ont également augmenté cette année, avec 42 soldats, policiers et suspects blessés par des engins explosifs improvisés, contre 16 en 2022.

Les chiffres fournis par l’armée semblent inclure uniquement les personnes blessées par des engins explosifs. Les autorités ont reconnu qu’au moins un officier de la Garde nationale et quatre agents de la police d’État avaient été tués dans deux attaques explosives distinctes cette année.

Jusqu’à présent, six voitures piégées ont été découvertes en 2023, contre une en 2022. Cependant, des voitures piégées ont également été occasionnellement utilisées il y a des années dans le nord du Mexique.

Au total, 556 engins explosifs improvisés de tous types – en bord de route, transportés par des drones et voitures piégées – ont été découverts au Mexique entre janvier et août 2023. Au total, 2 186 ont été découverts sous l’administration actuelle, qui a pris ses fonctions en décembre 2018.