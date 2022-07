Un raid saisit la contrebande qui se dirige vers les prisons de l’Oklahoma

OKLAHOMA CITY (AP) – Des objets de contrebande, notamment des armes, des téléphones portables, des drones et des grappins censés se diriger vers les prisons d’État, ont été saisis dans un entrepôt à Oklahoma City, a annoncé vendredi le département correctionnel de l’Oklahoma.

Le bureau de l’inspecteur général du département a appris l’existence de la contrebande et a fait une descente dans l’entrepôt le 15 juillet avec des agents du bureau des stupéfiants de l’Oklahoma, selon un communiqué de presse du porte-parole du département des services correctionnels, Josh Ward.

Ward n’a pas immédiatement renvoyé un appel demandant des commentaires supplémentaires.

Les articles saisis comprenaient 31 téléphones portables, qui ont été utilisés pour gérer des réseaux de drogue depuis les prisons et pour coordonner la violence des détenus, comme des bagarres en 2019 dans plusieurs prisons d’État qui ont fait un mort et des dizaines de blessés. Des munitions, de la drogue, du tabac et 8 500 $ en faux billets de 100 $ ont également été saisis. Les grappins étaient destinés à récupérer la contrebande, a déclaré le département correctionnel de l’Oklahoma.

“Ils avaient là-bas tout ce dont vous auriez besoin pour essayer de faire tomber de la contrebande dans un établissement – ​​certaines des gouttes étaient déjà emballées et prêtes à être livrées”, a déclaré l’inspecteur général Ted Woodhead.

Des drones ont été utilisés pour livrer de la contrebande dans les prisons du pays, y compris les prisons fédérales, ce qui a conduit à des accusations ce mois-ci à Beaumont, au Texas.

L’administration Biden a appelé le Congrès à étendre le pouvoir des gouvernements fédéral et locaux de prendre des mesures pour contrer les utilisations néfastes des drones.

Aucune arrestation n’a été annoncée, mais Woodhead a déclaré que des accusations étaient attendues contre “de nombreuses personnes” à la fin de ce qu’il a dit être une enquête en cours sur la contrebande.

Ken Miller, l’Associated Press