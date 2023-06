Un raid militaire israélien tue 1 Palestinien et 4 personnes sont blessées dans une autre fusillade en Cisjordanie

JERUSALEM – Un raid des forces de sécurité israéliennes dans le nord de la Cisjordanie a déclenché une fusillade avec des militants qui a tué un jeune Palestinien mardi, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens. Ailleurs dans le territoire occupé, les médecins israéliens ont déclaré qu’un assaillant avait ouvert le feu, blessant au moins quatre personnes.

L’armée israélienne a fait irruption dans le camp de réfugiés dense de Balata près de la ville de Naplouse et a encerclé un immeuble en béton, ont déclaré des résidents palestiniens. Des militants palestiniens ont ouvert le feu et jeté des engins explosifs et des pierres sur les troupes. Un jeune de 19 ans, Faris al-Hashash, a été tué, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les forces de sécurité israéliennes se sont retirées de Balata deux heures plus tard sans procéder à aucune arrestation.

Des célébrations spontanées ont éclaté dans le quartier alors que les jeeps et les bulldozers militaires israéliens s’éloignaient. Le militant palestinien recherché Issam al-Salaj, la cible présumée du raid, a surfé parmi des dizaines d’hommes armés, qui ont scandé « Dieu est grand! » et a applaudi l’échec présumé de l’armée israélienne à l’arrêter.

L’armée israélienne a déclaré avoir confisqué des engins explosifs et une arme artisanale dans le camp de réfugiés. Il a ouvert le feu sur un homme armé qui fuyait les lieux, ainsi que sur des Palestiniens qui tentaient d’attaquer les troupes avec des engins explosifs et des pierres, a indiqué l’armée. Il a ajouté que deux mineurs palestiniens avaient été blessés lors du raid dans des circonstances qui faisaient l’objet d’une enquête.

Toujours dans le nord de la Cisjordanie, juste au sud-ouest de la ville éclair de Jénine, une fusillade au volant visant une voiture israélienne a légèrement blessé au moins quatre personnes, a déclaré le service de secours israélien. L’agresseur s’est enfui dans une voiture à grande vitesse, déclenchant une chasse à l’homme autour de la ville palestinienne de Yabad, ont montré des vidéos.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement identifié les victimes de l’attaque. Les médecins israéliens ont déclaré avoir évacué les quatre personnes à l’hôpital en pleine conscience. L’un d’eux était un homme de 33 ans, ont ajouté les médecins. Il n’y a pas eu de revendication immédiate de responsabilité de la part d’un groupe militant palestinien.

Les incidents de mardi sont les derniers d’une flambée de violence qui s’est emparée de la Cisjordanie occupée et de Jérusalem-Est depuis plus d’un an. Au moins 119 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans ces zones depuis le début de 2023, selon un décompte de l’Associated Press. Près de la moitié d’entre eux étaient affiliés à des groupes militants, bien que l’armée israélienne affirme que ce nombre est beaucoup plus élevé. Pendant cette période, les attaques palestiniennes contre les Israéliens ont tué 21 personnes en Israël et en Cisjordanie.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que Jérusalem-Est et Gaza. Les Palestiniens cherchent les territoires pour leur État indépendant espéré.