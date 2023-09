Un raid militaire israélien fait 2 morts palestiniens en Cisjordanie – NBC New York

Deux Palestiniens ont été tués lors d’un raid militaire israélien dimanche dans le nord de la Cisjordanie, ont annoncé des responsables palestiniens de la santé, la dernière effusion de sang dans une vague de violence survenue pendant une période sensible de fêtes juives.

L’armée israélienne a déclaré s’être rendue dans le camp de réfugiés de Nour Shams, près de la ville de Tulkarem, pour détruire ce qu’elle a décrit comme un centre de commandement militant et une installation de stockage de bombes dans un bâtiment.

Il a indiqué que les unités du génie avaient fait exploser un certain nombre de bombes placées sous les routes et que les militants avaient ouvert le feu et lancé des explosifs, tandis que les troupes répondaient par des tirs réels.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que deux hommes – Asid Abu Ali, 21 ans, et Abdulrahman Abu Daghash, 32 ans – avaient été tués par des tirs israéliens. Le raid a causé de lourds dégâts aux routes et au bâtiment suspecté.

Israël mène depuis un an et demi des raids militaires intensifiés, principalement dans le nord de la Cisjordanie, dans le cadre de ce qu’il considère comme une campagne visant à éliminer les militants palestiniens et à contrecarrer de futures attaques.

Mais les Palestiniens affirment que ces raids renforcent l’occupation israélienne de la Cisjordanie depuis 56 ans. Les raids n’ont montré aucun signe de ralentissement des combats et ont contribué à l’affaiblissement de l’Autorité palestinienne, le gouvernement autonome qui administre certaines parties de la Cisjordanie occupée par Israël.

Quelque 190 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le début de l’année, selon un décompte de l’Associated Press. Israël affirme que la plupart des personnes tuées étaient des militants, mais des jeunes protestant contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Au moins 31 personnes ont été tuées cette année dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens.

Les tensions ont commencé à s’étendre la semaine dernière à la bande de Gaza, où des centaines de Palestiniens manifestent quotidiennement le long de la barrière séparant le territoire d’Israël.

Samedi, des frappes aériennes israéliennes ont frappé un site militant pour la deuxième fois en autant de jours, après que les Palestiniens ont envoyé des ballons incendiaires sur des terres agricoles israéliennes et que des manifestants palestiniens ont lancé des pierres et des explosifs sur les soldats à la barrière de séparation.

Le pic de violence survient pendant la période des fêtes du Nouvel An juif. Les Juifs devraient célébrer Yom Kippour, le jour le plus saint de leur calendrier, dimanche soir, suivi par la fête de Souccot, qui durera une semaine, plus tard dans le mois.

Pendant Souccot, un grand nombre de Juifs devraient visiter le lieu saint le plus sensible de Jérusalem, vénéré par les Juifs comme le Mont du Temple et par les musulmans comme le Noble Sanctuaire. Le complexe, qui abrite la mosquée Al-Aqsa, est souvent un foyer de violence.

Israël a capturé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour y construire leur État indépendant espéré.