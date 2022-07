Un raid meurtrier dans une favela de Rio suscite des plaintes pour violences policières

Commentez cette histoire Commentaire

RIO DE JANEIRO – Un raid dans le plus grand complexe de favelas de Rio de Janeiro qui a fait au moins 18 morts a suscité de nouvelles plaintes de violence policière excessive et a déclenché un débat sur la manière de gérer la criminalité avant les élections nationales et présidentielles. Les autorités de Rio ont déclaré que 16 criminels présumés avaient été tués lors d’affrontements avec la police dans la favela Complexo do Alemao, ou communauté à faible revenu, ainsi qu’un policier et une femme. Le raid visait un groupe criminel qui volait des voitures et cambriolait des banques, et envahissait les quartiers voisins.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient des fusillades intenses entre criminels ainsi qu’un hélicoptère de la police volant à basse altitude au-dessus des petites maisons en briques. La police de Rio a utilisé des hélicoptères pour tirer sur des cibles, même dans des zones résidentielles densément peuplées, et une vidéo a montré des coups de feu tirés depuis la favela sur l’avion.

Sur le site du raid, les journalistes de l’Associated Press ont vu des habitants portant une dizaine de corps alors que des passants criaient : « Nous voulons la paix !

“C’est un massacre à l’intérieur, que la police appelle une opération”, a déclaré une femme à AP, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car elle craignait des représailles de la part des autorités. “Ils ne nous laissent pas aider (les victimes)”, a-t-elle ajouté, affirmant avoir vu un homme arrêté pour avoir tenté de le faire.

Ronaldo Oliveira, un enquêteur de la police de Rio, a déclaré que les responsables auraient préféré procéder à des arrestations de suspects “mais malheureusement, ils ont choisi de tirer sur nos policiers”.

Le gouverneur de l’État de Rio, Cláudio Castro, qui se présente pour être réélu en octobre, a déclaré sur Twitter qu’il déplorait la mort du policier.

« Je continuerai à combattre le crime de toutes mes forces. Nous ne reculerons pas devant la mission de garantir la paix et la sécurité au peuple de notre État », a déclaré Castro.

Dans un autre tweet, Castro a déclaré que son principal rival aux élections, le gauchiste Marcelo Freixo, défend les criminels qui attaquent la police, “une institution si importante qui nous rend si fiers”. Freixo a répondu que le gouverneur « utilise la police pour faire de la politique ».

La stratégie du gouvernement pour lutter contre la violence et le crime organisé, une approche qui voit régulièrement des opérations policières meurtrières, a fait l’objet de critiques. Un raid dans la favela Vila Cruzeiro de Rio en mai a tué plus de 20 personnes.

Le Brésil organisera également des élections présidentielles en octobre avec la sécurité comme enjeu clé et le président Jair Bolsonaro vantant une approche de répression de la criminalité.

« ASSEZ de cette politique génocidaire, gouverneur ! Talíria Petrone, une législatrice fédérale de Rio, a déclaré en réponse au tweet du gouverneur. « Cette politique de sécurité publique ratée laisse les habitants et la police sur le terrain, en masse. Il n’est plus possible de continuer à entasser chaque jour des corps noirs et des habitants des favelas !

Robert Muggah, co-fondateur de l’Institut Igarapé, un groupe de réflexion basé à Rio de Janeiro axé sur la sécurité, a déclaré que le raid de jeudi est “un symptôme d’un leadership défaillant et d’une culture institutionnelle qui tolère une force excessive”.

“Les meurtres résultant d’opérations policières à grande échelle sont un sombre rappel que la police militarisée n’est pas seulement inefficace, elle est contre-productive”, a déclaré Muggah dans un SMS, ajoutant que ces raids génèrent “une violence extrême affectant principalement les populations noires à faible revenu tout en corrodant la confiance entre les résidents et les forces de l’ordre.

Alemao est un complexe de 13 favelas au nord de Rio, qui abrite environ 70 000 personnes. Près des trois quarts d’entre eux sont noirs ou biraciaux, selon une étude de juillet 2020 publiée par l’Institut brésilien d’analyses sociales et économiques.

Plus tôt cette année, la Cour suprême du Brésil a établi une série de conditions pour que la police effectue des raids dans les favelas de Rio afin de réduire les meurtres par la police et les violations des droits humains. Le tribunal a ordonné que la force létale ne soit utilisée que dans des situations où tous les autres moyens ont été épuisés et lorsque cela est nécessaire pour protéger la vie.

La décision est intervenue en réponse à un raid sur la favela de Jacarezinho en 2021 qui a fait 28 morts. Comme ce fut le cas jeudi, un officier est décédé au cours de ce raid, ce qui, selon certains à l’époque, était la cause d’abus et d’exécutions sommaires ultérieurs.

L’opération de jeudi a commencé avant l’aube et s’est terminée vers 16 heures, heure locale, a indiqué la police. Près de 400 policiers ont été impliqués, dont l’unité de police tactique de Rio, selon le communiqué de la police.

Dans une vidéo partagée par Voz da Comunidade, un média communautaire axé sur les favelas de Rio, on peut voir des habitants appeler à la paix et agiter des draps blancs depuis leurs fenêtres et leurs toits.

Fabrício Oliveira, l’un des coordinateurs de la descente de police, a déclaré que les autorités craignaient que vendredi ne soit une autre journée violente au Complexo do Alemao.

“Notre expérience nous a appris qu’après des raids comme ceux-ci, la police est attaquée de toutes les manières”, a déclaré Oliveira.

Le groupe de défense des droits humains Amnesty International a déclaré sur Twitter que les procureurs devaient immédiatement enquêter sur les policiers impliqués dans le raid de jeudi.

“QUI ARRÊTERA le gouverneur Cláudio Castro et ses politiques de sécurité publique désastreuses et violant les droits à Rio de Janeiro”, a déclaré l’organisation à but non lucratif. « Assez de tant de brutalité ! LA FAVELA VEUT VIVRE !