Un raid israélien tue 9 Palestiniens dans le camp de réfugiés de Jénine

RAMALLAH, Cisjordanie – Les forces israéliennes ont mené jeudi un raid massif sur la ville palestinienne de Jénine en Cisjordanie occupée, tuant au moins neuf personnes dans une longue fusillade qui a causé d’importantes destructions. Les Forces de défense israéliennes l’ont décrit comme une “opération antiterroriste” contre des militants du Jihad islamique impliqués dans des attaques contre des Israéliens.

Un homme et une femme civils ont également été tués dans les violences dans le camp de réfugiés urbains, selon le ministère palestinien de la Santé en Cisjordanie.

Vingt autres personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, a indiqué le ministère de la Santé sur Facebook.

« La situation dans le camp de Jénine est très critique », a déclaré le ministre de la Santé Mai al-Kaila dans un communiqué séparé, ajoutant que les forces israéliennes avaient empêché les ambulances d’atteindre les blessés. Elle a également déclaré que les forces israéliennes avaient «délibérément» tiré des gaz lacrymogènes sur le service pédiatrique d’un hôpital.

2022 a été l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie depuis près de deux décennies

L’armée israélienne plus tard m’a dit ses forces ont mené un raid contre des membres du Jihad islamique qui étaient “fortement impliqués” dans la planification et la réalisation d’attaques contre des Israéliens, mais elle a accusé les militants d’avoir ouvert le feu en premier. Il a indiqué que six “terroristes” avaient été tués, tandis qu’un autre s’était rendu, ajoutant que les informations faisant état d’autres victimes étaient “examinées”.

Le Jihad islamique a déclaré que deux de ses combattants avaient été tués ; le groupe militant Hamas a revendiqué quatre des morts. Un huitième combattant tué était membre des Brigades al-Aqsa, qui sont liées au parti Fatah, selon un habitant local, Mohammed Shabi. Le Fatah contrôle l’administration de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie.

Au milieu des troubles croissants, les membres des trois principaux groupes armés palestiniens ont formé de nouvelles alliances à Jénine, ainsi que dans toute la Cisjordanie occupée.

Les images du camp semblaient montrer d’importants dégâts aux bâtiments et à un certain nombre de véhicules.

Saleem Awaad, un résident du camp âgé de 27 ans, a déclaré qu’au début, “trois voitures secrètes sont entrées dans le centre du camp et il y a eu un affrontement entre eux et les combattants de la résistance”, qui a dégénéré en “combats intenses” entre Forces et militants israéliens qui ont finalement impliqué des dizaines de véhicules militaires, dont trois bulldozers.

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a qualifié les événements de jeudi de “massacre” et annoncé trois jours de deuil.

Un résident du camp, Mohammed Shabi, 56 ans, a déclaré que la maison qui était la cible principale de l’attaque avait été encerclée et détruite.

« Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Ils ont détruit des routes et des voitures, même des réservoirs d’eau », a-t-il dit, le décrivant comme les pires combats en 20 ans. “L’ampleur des destructions me rappelle 2002, lorsque les forces d’occupation ont détruit le camp de Jénine.”

Le camp a été le théâtre de 10 jours de combats acharnés en 2002, lorsque l’armée israélienne a mené une opération majeure lors du soulèvement violent connu sous le nom de deuxième Intifada. Une enquête menée par Human Rights Watch dans les semaines qui ont suivi le retrait de l’armée a révélé qu’au moins 52 Palestiniens avaient été tués dans ou autour du camp, dont au moins 22 étaient des civils.

Les jeunes Palestiniens s’arment pour une nouvelle ère de résistance violente

Il y a eu des opérations israéliennes presque quotidiennes sur des cibles en Cisjordanie, mais l’ampleur du conflit de jeudi et le nombre de morts étaient inhabituels.

Mercredi, l’armée israélienne a abattu deux Palestiniens lors d’incidents distincts, dont un homme qui aurait tenté de poignarder des soldats et un jeune de 17 ans qui a été abattu alors qu’il tenait une arme factice, selon Reuters.

Selon les chiffres de l’ONU, 151 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie l’année dernière – le chiffre le plus élevé depuis que l’ONU a commencé à tenir des registres systématiques en 2005. Parmi eux, la citoyenne américaine et journaliste d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh, qui a été abattue alors qu’elle couvrait un autre raid à le camp de réfugiés de Jénine le 11 mai.

Les dernières violences surviennent des semaines après que Benjamin Netanyahu est redevenu Premier ministre d’Israël, à la tête du cabinet le plus à droite de l’histoire du pays, et quelques jours avant que le secrétaire d’État Antony Blinken ne se rende pour rencontrer des responsables israéliens et palestiniens.

Le nouveau gouvernement israélien a annoncé son intention de donner la priorité à l’expansion des colonies en Cisjordanie, et il a déjà adopté un certain nombre de mesures punitives contre les Palestiniens. Ces mesures comprennent la révocation des permis de voyage VIP des ministres, en réponse à une demande de la Cour internationale de justice de statuer sur la légalité des politiques israéliennes.