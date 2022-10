Un raid israélien sur Naplouse fait 5 morts et détruit un laboratoire de bombes en Cisjordanie

Au moins cinq Palestiniens ont été tués et plus de 20 blessés dans les combats, selon les responsables de la santé palestiniens, le dernier en date des affrontements quasi nocturnes entre Israël et des militants dans les villes de Cisjordanie.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré une série d’échanges intenses, notamment des échanges de tirs et des véhicules en feu dans certaines parties de la vieille ville de Naplouse. Les habitants sont sortis pour protester contre la présence des forces israéliennes, incendiant des pneus et lançant des pierres et des morceaux de ciment sur des véhicules blindés israéliens. Les Forces de défense israéliennes ont déclaré qu’aucun de leurs soldats n’avait été blessé.

Le Lion’s Den s’est formé il y a environ un an comme l’un des nombreux groupes militants parvenus qui opèrent en dehors des hiérarchies du Hamas, du Jihad islamique et d’autres organisations établies. Les nouveaux arrivants attirent des jeunes hommes mécontents et sans emploi qui sont de plus en plus capables d’acquérir des armes dans une Cisjordanie de plus en plus inondée d’armes.