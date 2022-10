Un raid israélien en Cisjordanie déclenche des affrontements, faisant un mort

Les médias locaux ont rapporté qu’un convoi blindé a encerclé la maison de Salman Omran, qui a mis en ligne une vidéo non vérifiée appelant à l’aide. Un journaliste de l’Associated Press a vu des tirs nourris et des jets de pierres entre de jeunes hommes palestiniens affrontant des soldats israéliens.

Israël affirme que ses opérations visent à démanteler les infrastructures militantes et à prévenir de futures attaques, et qu’il a été contraint d’agir en raison de l’inefficacité des forces de sécurité palestiniennes. Pour les Palestiniens, les raids nocturnes dans leurs villes, villages et villes ont sapé les forces de sécurité palestiniennes et renforcé le contrôle d’Israël sur les terres que les Palestiniens veulent pour l’État qu’ils espèrent.