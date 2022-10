Un raid israélien en Cisjordanie déclenche des affrontements, faisant un mort

DEIR AL-HATAB, Cisjordanie (AP) – Un Palestinien a été tué par des tirs de l’armée israélienne mercredi, alors que les troupes attaquaient un village de Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Le ministère a indiqué qu’Alaa Zaghal, 21 ans, est décédé d’une blessure par balle à la tête à Deir al-Hatab, à l’est de Naplouse.

L’armée a déclaré qu’elle commenterait l’incident après la fête de Yom Kippour.

Les médias locaux ont rapporté qu’un convoi blindé a encerclé la maison de Salman Omran, qui a mis en ligne une vidéo non vérifiée appelant à l’aide. Un journaliste de l’Associated Press a vu des tirs nourris et des jets de pierres entre de jeunes hommes palestiniens affrontant des soldats israéliens.

L’agence de presse WAFA a déclaré qu’Omran s’était rendu après qu’un bulldozer israélien se soit approché de son domicile. On ne savait pas pourquoi il était recherché par les forces israéliennes.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que sept personnes avaient été blessées, dont trois journalistes, lors des affrontements et qu’une de ses ambulances avait été touchée par des gaz lacrymogènes.

Israël a mené des incursions similaires presque chaque nuit en Cisjordanie depuis le printemps après qu’une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens a tué 19 personnes.

Israël affirme que ses opérations visent à démanteler les infrastructures militantes et à prévenir de futures attaques, et qu’il a été contraint d’agir en raison de l’inefficacité des forces de sécurité palestiniennes. Pour les Palestiniens, les raids nocturnes dans leurs villes, villages et villes ont sapé les forces de sécurité palestiniennes et renforcé le contrôle d’Israël sur les terres que les Palestiniens veulent pour l’État qu’ils espèrent.

Les raids israéliens ont tué une centaine de Palestiniens, faisant de cette année la plus meurtrière depuis 2015. Selon Israël, la plupart des personnes tuées étaient des militants, mais des jeunes locaux protestant contre les incursions ainsi que des civils ont également été tués dans les violences. Des centaines de personnes ont été arrêtées, dont beaucoup placées en détention dite administrative, ce qui permet à Israël de les détenir sans procès ni inculpation.

Les raids ont accru les tensions en Cisjordanie, avec une récente recrudescence des tirs palestiniens contre des Israéliens. Ils ont également attiré l’attention sur la désillusion croissante des jeunes Palestiniens face à la coordination sécuritaire étroite entre Israël et l’Autorité palestinienne soutenue par la communauté internationale, qui travaillent ensemble pour appréhender les militants.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et 500 000 colons juifs vivent maintenant dans quelque 130 colonies et autres avant-postes parmi près de 3 millions de Palestiniens. Les Palestiniens veulent ce territoire, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, pour leur futur État.

The Associated Press