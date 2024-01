Un raid comme celui qui a vu des Navy SEAL disparaître est « dangereux », « complexe »

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Une équipe de visite, d’arraisonnement, de perquisition et de saisie du croiseur lance-missiles USS Chosin lors d’opérations dans le golfe d’Aden. Photo de la marine américaine

Deux Navy SEAL ont disparu en mer lors d’un raid visant à interdire la contrebande d’armes iraniennes la semaine dernière.

Les forces occidentales ont effectué de nombreuses missions de visite, d’arraisonnement, de perquisition et de saisie (VBSS) ces dernières années.

Ces opérations peuvent être « dangereuses » et « complexes », a déclaré un ancien soldat des forces spéciales américaines.

Les deux Navy SEAL portés disparus lors d’une opération nocturne au large des côtes somaliennes la semaine dernière ont été impliqués dans l’interception d’un bateau qui tentait de faire passer clandestinement des armes iraniennes aux Houthis, a annoncé mardi l’armée américaine.

Des opérations comme celle-ci – interdire un navire suspect – sont connues sous le nom de visite, d’arraisonnement, de perquisition et de saisie, ou VBSS. Un ancien soldat des forces spéciales américaines a déclaré que ces missions sont particulièrement « dangereuses » et « complexes » pour un certain nombre de raisons, notamment la difficulté de réussir à monter une cible en mouvement et la possibilité de rencontrer des ennemis une fois à bord.

Et “quand on y passe la nuit, tout devient plus compliqué”, a déclaré à Business Insider Lino Miani, béret vert à la retraite et plongeur de combat.

Les Navy SEAL de la base maritime expéditionnaire USS Lewis B. Puller ont procédé jeudi à un « arraisonnement complexe » d’un boutre qui transportait illégalement des armes d’Iran vers les Houthis basés au Yémen, a déclaré mardi le Commandement central américain, ou CENTCOM. déclaration.

Les forces américaines ont saisi ce boutre lors d’une mission nocturne le 11 janvier 2024 et en ont maintenu la garde le lendemain. Photo de courtoisie des affaires publiques du Commandement central des États-Unis

Le raid sur le petit bateau a eu lieu dans les eaux internationales de la mer d’Oman et a été soutenu par des hélicoptères et des drones, a indiqué le CENTCOM, confirmant que les deux SEAL qui avaient initialement été portés disparus en mer la semaine dernière étaient “directement impliqués” dans cette opération.

L’un des SEAL disparus aurait glissé d’une échelle et serait tombé à l’eau alors qu’il montait à bord du bateau au milieu d’une mer agitée, ce qui aurait conduit un deuxième militaire à sauter à l’eau et à tenter un sauvetage.

“Nous menons une recherche exhaustive de nos coéquipiers portés disparus”, a déclaré mardi le général Michael Kurilla, commandant du CENTCOM. Mais les chances de survie après plusieurs jours perdus en mer sont minces.

Les militaires occidentaux ont procédé à de nombreuses interdictions de navires tenter de faire passer des armes en contrebande de l’Iran au Yémen ces dernières années, et bien que les Navy SEALs mènent fréquemment des opérations militaires américaines VBSS, d’autres forces d’élite – notamment les Bérets verts de l’armée américaine – ont également de l’expérience dans ce domaine.

Ce type de missions ne sont pas des tâches faciles, a déclaré Miani, le président du Fondation des plongeurs de combat a déclaré, expliquant qu’il est difficile de commencer à monter à bord d’un bateau depuis l’eau car les soldats doivent prendre en compte l’état de la mer, comme des vagues potentiellement agitées, et la vitesse à laquelle leur cible se déplace.

L’US Navy SEAL et des opérateurs spéciaux d’autres pays lors d’un exercice VBSS à la base navale royale jordanienne d’Aqaba le 5 juin 2014. Armée américaine/Sgt. Mélissa Parrish

Une fois que les troupes atteignent le bateau, le processus physique consiste à essayer de monter à bord avec une sorte de dispositif comme une échelle ou un grappin. Cela devient plus difficile la nuit, quand il y a souvent une plus grande incitation à la discrétion. Les militaires travaillent parfois tranquillement avec un minimum de lumière, il peut donc être difficile de trouver de bons points d’attache pour monter à bord du bateau cible.

La situation peut devenir encore plus délicate si l’équipe d’abordage rencontre des membres d’équipage hostiles à bord. La planification de ce scénario implique de s’assurer que le personnel impliqué est prêt à un assaut avec les armes et les munitions nécessaires. L’équipement peut être lourd et encombrant, ce qui rend difficile la montée sur le bateau et augmente également le risque de noyade si quelqu’un tombe à l’eau.

Miani a déclaré qu'”une opération d’arraisonnement opposé est probablement la mission la plus difficile et la plus dangereuse dans laquelle une force d’opérations spéciales puisse s’engager”.

“Cela nécessite la meilleure formation et le meilleur équipement”, a-t-il déclaré. “C’est très complexe, tant sur le plan physique qu’opérationnel. Les commandants ne prendront pas cette décision à la légère.”

Tous les raids VBSS ne sont pas aussi compliqués ou dangereux, mais il y a toujours des risques. Les détails sur ce que les SEAL ont rencontré exactement au cours de leur fonctionnement sont limités. Le CENTCOM a déclaré par la suite que le boutre avait coulé et que les dispositions concernant l’équipage de 14 membres étaient encore en cours de détermination.

Des marins affectés à une équipe VBSS du destroyer lance-missiles USS Jason Dunham enquêtent sur un boutre battant pavillon yéménite. Photo de l’US Navy par le spécialiste de la communication de masse 2e classe Deven B. King/libéré

L’embarquement à bord des bateaux depuis la surface de l’eau n’est pas non plus la seule méthode pour mener une mission VBSS. Les troupes peuvent également descendre depuis des hélicoptères – une technique connue sous le nom de fast-roping.

On ne sait pas si les hélicoptères qui ont participé à l’opération de la semaine dernière ont été impliqués dans une telle action. Mais Miani a déclaré que si tel était le cas, cela pourrait signifier que plusieurs équipes monteraient à bord du bateau via différents points d’entrée, une opération potentiellement plus complexe qui nécessite une coordination importante.

“C’est extrêmement dangereux parce que [boats] “Vous essayez de faire en sorte qu’un hélicoptère reste au-dessus d’une cible relativement petite qui se déplace et qui pourrait également manœuvrer.”

Pour l’instant, la recherche des deux SEAL disparus – et non identifiés – reste en cours, selon le Pentagone. Mais le temps presse probablement.

Les Marines du 1er Bataillon d’opérations spéciales maritimes descendent d’un hélicoptère CH-47 pendant l’entraînement VBSS près de Camp Pendleton, en Californie. Corps des Marines des États-Unis/Cpl. Kyle McNally

Le CENTCOM a déclaré avoir saisi des pièces de missiles balistiques et de croisière de fabrication iranienne – y compris des ogives, des systèmes de guidage et de propulsion – lors de l’opération la semaine dernière, marquant la première fois que la marine américaine intercepte des composants comme ceux-ci depuis plus de trois ans. L’armée a déclaré que les Houthis ont utilisé ces mêmes armes pour attaquer les principales voies de navigation internationales au large des côtes du Yémen, ce que les rebelles soutenus par l’Iran font sans relâche depuis des mois.

“Il est clair que l’Iran continue d’envoyer une aide meurtrière avancée aux Houthis”, a déclaré Kurilla. “C’est encore un autre exemple de la manière dont l’Iran sème activement l’instabilité dans toute la région, en violation directe de la résolution de sécurité 2216 de l’ONU et du droit international”, a-t-il ajouté, faisant référence à un embargo sur les armes contre le groupe rebelle.

“Nous continuerons à travailler avec nos partenaires régionaux et internationaux pour dénoncer et interdire ces efforts et, à terme, rétablir la liberté de navigation”, a-t-il ajouté.