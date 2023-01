Un radiologue de Delhi compose un numéro en ligne et perd 25 000 roupies dans un piège à miel

Un radiologue aurait été contraint de payer 25 000 roupies après avoir été pris au piège du miel dans le secteur 40 ici, a annoncé la police mercredi.

Un officier supérieur de la police a déclaré que lors de l’interrogatoire, l’accusé avait révélé que la victime, un radiologue d’un hôpital basé à Delhi, les avait contactés en recherchant leurs numéros en ligne alors qu’il cherchait une “call girl”.

Après avoir finalisé l’affaire, ils ont atteint le lieu partagé par le plaignant, et accompagnés d’une femme.

Le plaignant les a rencontrés et après s’être assis dans leur voiture, ils ont reçu 25 000 roupies de sa part via son portefeuille électronique. Plus tard, ils ont également exigé Rs 10 000 après avoir menacé le radiologue de l’impliquer dans une affaire de viol. Lorsqu’il a refusé, ils se sont enfuis en le laissant sur le bord de la route, a indiqué la police.

L’incident a eu lieu le 7 janvier, mais le FIR n’a été enregistré que mardi.

Les quatre accusés, identifiés comme Pawan, Mohit, Sunil et Deepshika, ont été appréhendés mercredi soir. Ils ont récupéré l’argent transféré du porte-monnaie électronique du mobile du radiologue.

Les accusés ont été libérés sous caution après avoir participé à l’enquête, a indiqué la police.

Plus tôt, le radiologue, dans sa plainte, avait allégué qu’il se trouvait à pied sur une route près de chez lui dans la nuit du 7 janvier vers 21 heures lorsqu’une voiture blanche sans plaque d’immatriculation s’est arrêtée juste à côté de lui.

Il a déclaré que les occupants de la voiture l’avaient forcé à s’asseoir dans le véhicule et peu après avoir transféré 25 000 roupies sur un compte inconnu via son portefeuille électronique.

Ils l’ont également menacé et ont exigé 10 000 roupies supplémentaires de plus, puis se sont enfuis après l’avoir laissé sur le bord de la route, a déclaré la police citant le récit de l’incident par le radiologue.

Après confirmation de la transaction, un FIR a été enregistré mardi contre des accusés non identifiés en vertu des articles 365 (enlèvement), 384 (extorsion), 34 (intention commune) du CPI au poste de police du secteur 40 mardi et les quatre accusés ont été arrêtés.

“Nous vérifions les faits sur la plainte de l’accusé. Les accusés ont été arrêtés et libérés sous caution après avoir rejoint l’enquête. Une enquête plus approfondie est en cours”, a déclaré l’inspecteur Satish Kumar, SHO du poste de police du secteur 40.

