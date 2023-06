Un radiodiffuseur allemand réplique aux abus sexistes d’un analyste de l’UCL

La chaîne de télévision allemande ZDF a riposté dimanche aux insultes sexistes sur les réseaux sociaux visant Claudia Neumann après qu’elle soit devenue la première femme en Allemagne à commenter la finale masculine de la Ligue des champions.

« Claudia Neumann est une commentatrice professionnelle et expérimentée, ce qu’elle a encore montré lors de la finale de la Ligue des champions », a déclaré le rédacteur sportif de la ZDF, Yorck Polus. « La critique constructive et factuelle de son travail est tout à fait acceptable. Mais l’énorme déferlement de haine et d’insultes à son encontre est totalement inacceptable. »

Le nom de Neumann, âgé de 59 ans, était déjà à la mode sur Twitter en Allemagne avant même le coup d’envoi du match entre Manchester City et l’Inter Milan à Istanbul samedi soir. City a remporté le match 3-1 pour assurer le triplé.

Neumann est devenue la première femme en Allemagne à commenter un tournoi de football masculin majeur lors de l’Euro 2016 et a été victime d’abus sexistes depuis. ZDF a réagi aux abus dont elle a été victime lors de la Coupe du monde 2018 en limitant ses options de commentaires sur Facebook et Twitter.

« Les commentaires sont une question de goût, mais avec les femmes, le rejet commence déjà avant le coup d’envoi », a déclaré dimanche à ZDF l’ancienne joueuse allemande Katja Kraus.