Duga, un radar de détection de missiles à l’horizon, a été classé monument protégé à préserver par le gouvernement ukrainien le mercredi 21 avril. Oleksandr Tkachenko, ministre ukrainien de la Culture et de la Politique de l’information, a fait cette annonce dans sa chaîne de télégramme.

Le radar militaire soviétique a été abandonné et abandonné à cause de la contamination radioactive après la catastrophe de Tchernobyl, la pire catastrophe nucléaire de l’histoire de l’humanité. Le 26 avril a marqué le 35e anniversaire de l’accident nucléaire qui a tué entre 9 000 et 16 000 personnes dans toute l’Europe.

«Bien que Duga lui-même ait été radioactivement contaminé par la catastrophe de Tchernobyl, le site est l’un des symboles et caractéristiques de la zone (d’exclusion de Tchernobyl)», a déclaré Tkachenko. Le ministre a ajouté que cette décision «renforcera les chances de l’Ukraine» de faire reconnaître l’ensemble de la zone d’exclusion de Tchernobyl comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

À l’époque de la guerre froide, Duga -1 était l’un des sujets favoris des théoriciens du complot. En 1976, les auditeurs de radio de toute l’Europe ont commencé à entendre un signal mystérieux pendant leurs programmes radiophoniques. Cela ressemblait à un son de tapotement continu et perturbait leur expérience d’écoute. Bientôt, le signal mystérieux a commencé à interférer avec la communication d’urgence de l’avion. Lorsque la source a été enquêtée, il est apparu que la perturbation provenait de l’autre côté du rideau de fer, l’Union soviétique. Maintenant, le signal désagréable avait un surnom – « le pic russe. »

Le lieu d’origine de ce signal mystérieux a été qualifié de camp d’enfants dans les forêts entourant Tchernobyl. Comme vous l’avez peut-être deviné, il s’agissait d’une base militaire soviétique et la perturbation a été créée par un radar au-dessus de l’horizon, conçu pour détecter une attaque de missiles intercontinentaux. La théorie n’a été confirmée publiquement qu’après la chute de l’Union soviétique. À ce moment-là, le pic russe s’était déjà arrêté. Bien que la base ait été abandonnée après la catastrophe nucléaire, la date exacte de l’abandon reste un mystère.

Cependant, il est possible que davantage de sites de la zone d’exclusion soient répertoriés pour la préservation. Tkachenko a déclaré qu’une équipe travaille sur l’identification d’autres objets dans la zone d’exclusion qui devraient être protégés et préservés.

