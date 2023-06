Un rabbin raconte la peur et l’héroïsme lors de l’attaque antisémite la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis

PITTSBURGH (AP) – Le rabbin Jonathan Perlman a pris la barre des témoins jeudi portant la kippa qu’il avait le jour où un homme armé a fait irruption dans sa synagogue de Pittsburgh pendant les services du sabbat et a commencé à tirer sur tous ceux qu’il pouvait trouver.

La calotte que les Juifs portent pour rappeler la présence de Dieu est tombée lors de l’assaut du 27 octobre 2018 contre la synagogue Tree of Life, qui a été l’attaque antisémite la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis. Les autorités l’ont gardé comme preuve pendant des années, et Perlman, le rabbin de l’une des trois congrégations qui partageaient le bâtiment, ne l’a récupéré que récemment.

Alors qu’il se souvenait des événements terrifiants de ce jour-là, Perlman, 59 ans, a également assumé son rôle d’enseignant pour expliquer les lettres hébraïques cousues sur sa kippa, qui disaient: « Il n’y a rien en dehors de lui ».

« C’est un Dieu qui est présent dans tous les aspects de la création », a-t-il déclaré au jury fédéral.

Ce fut l’un des nombreux moments du procès pour un acte de violence brutal contre des Juifs au cours duquel les survivants ont profité de l’occasion pour éduquer le jury sur leur foi – une démonstration de défi devant l’homme qui a tenté de les détruire et qui a exprimé peu d’émotion tout en assis à la table de la défense.

Robert Bowers, un chauffeur de camion de 50 ans de la banlieue de Pittsburgh à Baldwin, fait face à 63 accusations fédérales liées au meurtre de 11 fidèles, qui venaient des trois congrégations qui utilisaient la synagogue – New Light, Dor Hadash et le Arbre de la vie. S’il est reconnu coupable de certaines accusations, dont 11 chefs de crimes haineux ayant entraîné la mort, Bowers pourrait encourir la peine de mort.

Les procureurs ont déclaré que Bowers avait exprimé sa haine des Juifs en ligne et à la synagogue le jour de l’attaque. L’un de ses avocats a reconnu lors de ses déclarations liminaires mardi que Bowers avait perpétré l’attaque, mais a tenté de mettre en doute l’applicabilité des accusations de crimes haineux. Les manœuvres juridiques de son équipe de défense se sont concentrées non pas tant sur la prévention de sa condamnation que sur la prévention de son exécution.

Perlman, le rabbin de la New Light Congregation, a raconté être arrivé au sanctuaire du sous-sol de la synagogue peu de temps avant le début du culte ce 27 octobre. », se souvient-il.

Perlman a alors entendu ce qu’il a immédiatement reconnu comme des coups de feu provenant d’ailleurs dans le bâtiment. « J’ai dit: » Nous sommes en danger, suivez-moi. « » Il a guidé Wax et deux autres fidèles, Carol Black et Barry Werber, dans une salle de stockage à proximité dans le bâtiment labyrinthique.

Il a dit que Wax, âgé de 87 ans et malentendant, voulait voir ce qui s’était passé. « J’ai dit: » S’il vous plaît, ne le faites pas. Rester à l’intérieur.’ Il ne m’a pas écouté. »

Comme Black et Werber ont témoigné mercredi, Wax a ouvert la porte pour regarder dehors et a été tué par balle.

Perlman avait quitté la région et « essayait de trouver ma propre cachette » lorsqu’il a vu Stephen Weiss, membre de Tree of Life. Il a qualifié Weiss d ‘«homme d’un courage extraordinaire» pour être descendu dans la zone New Light, même pendant que l’attaque était en cours au rez-de-chaussée, pour s’assurer que les membres de New Light au sous-sol savaient ce qui se passait.

Perlman a finalement trouvé une sortie latérale, a escaladé une clôture dans une cour voisine et a trouvé la police, les informant de l’endroit où les autres se cachaient. Avec l’attaque toujours en cours, « ils m’ont dit de foutre le camp d’ici », et il est rentré chez lui.

Weiss a déclaré mercredi aux jurés qu’il était l’un des 12 fidèles ce jour-là au début du service de Tree of Life, qui se tenait dans une chapelle séparée. Il connaissait le décompte car, en tant que chef rituel de la congrégation, il s’assurait qu’il y avait le minimum requis – un minyan – de 10 fidèles adultes dans la salle. Après que les fidèles aient entendu un grand bruit, deux d’entre eux sont allés voir ce qui s’était passé. Weiss est allé à la porte de la chapelle mais est resté dans la pièce pour entretenir le minyan.

Il a entendu des coups de feu, a vu des douilles claquer sur le sol et est retourné dans la pièce, où le rabbin Jeffrey Myers évacuait ceux qui pouvaient se déplacer rapidement et exhortait les membres les plus fragiles à descendre.

Weiss s’est échappé par une porte à l’avant de la chapelle et, après être descendu pour avertir les membres de New Light, a trouvé son propre chemin à l’extérieur.

Il a noté que bien que la porte de la synagogue soit verrouillée les jours de semaine, lorsque le personnel du bureau pouvait faire entrer les gens, elle était systématiquement déverrouillée le jour du sabbat.

« Nous sommes fiers d’avoir nos portes ouvertes » à tous, a-t-il déclaré.

Interrogé par un procureur si sa congrégation Tree of Life a pu rassembler un minyan aussi facilement depuis l’attaque, Weiss a répondu que non.

« Nous n’avons pas la même participation de la part des membres qui étaient là de manière très fiable », a-t-il déclaré. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il a répondu: « Parce qu’ils ont été tués. »

La survivante Audrey Glickman a témoigné qu’elle a dirigé les prières d’ouverture ce matin-là au service de Tree of Life. À ses côtés se trouvait David Rosenthal, qui avait une déficience intellectuelle et ne savait pas lire mais avait en grande partie mémorisé les prières.

Le rabbin Jeffrey Myers a commencé à réciter le Kaddish d’Rabbanan, une prière de remerciement pour les universitaires et les érudits, mais a été interrompu par le bruit des premiers coups de feu, a-t-elle déclaré.

Glickman a amené Rosenthal avec elle par une porte à l’arrière de la chapelle, et ils ont rapidement été rejoints par un autre membre, Joe Charny.

« Nous essayions de convaincre David de venir avec nous et de se cacher », a déclaré Glickman, mais il est retourné à la chapelle en insistant sur le fait qu’il devait appeler son foyer de groupe. « Nous ne pouvions qu’espérer … qu’il pourrait sortir », a déclaré Glickman, mais Rosenthal a rapidement été tué.

Glickman et Charny, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale décédé en janvier à l’âge de 95 ans, se sont retrouvés dans une pièce du troisième étage, où ils se sont cachés sous des châles de prière avant de finalement trouver leur chemin hors du bâtiment.

Glickman a déclaré qu’elle se souvenait de la fusillade chaque fois que le Kaddish d’Rabbanan était offert au culte.

« Des gens ont été assassinés juste devant nous », a-t-elle déclaré. « Chaque fois que je termine cette prière … je considère cela comme une étape importante. »

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Peter Smith, l’Associated Press