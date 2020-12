La cause du décès du rabbin polyamour Phillip Sharp a été révélée.

L’homme de 60 ans, qui est apparu dans de nombreux documentaires télévisés en raison de son style de vie non conventionnel – a été retrouvé par un parent après s’être effondré dans une salle de bain au Kenya, selon le Daily Star.

Philip – décédé en novembre 2019 – est né à Stanmore, au nord de Londres, et a voyagé à travers le monde en tant que missionnaire.

HertsLive rapporte qu’il aurait écrit une note la veille de sa mort et que la lettre contenait des détails sur ce qu’il laisserait pour sa famille.









Nous vous apporterons les dernières mises à jour sur cette nouvelle de l’actualité des célébrités.

Pour les dernières nouvelles et les dernières nouvelles, visitez Mirror.co.uk/3am.

Obtenez tous les gros titres, photos, analyses, opinions et vidéos sur les histoires qui comptent pour vous.

Suivez-nous sur Twitter@Daily Mirror – le compte Twitter officiel du Daily Mirror & Mirror Online – de vraies nouvelles en temps réel.

Nous sommes également sur Facebook / dailymirror – vos actualités, fonctionnalités, vidéos et photos tout au long de la journée du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Mirror Online.