BOSTON (AP) – Une organisation juive de premier plan coupe les liens avec un rabbin de longue date du Massachusetts pour avoir activement promu des opinions anti-vaccinales et une opposition farouche aux efforts de santé publique pour freiner la pandémie de coronavirus.

Le 27 janvier, dans le centre du Massachusetts Chabad, le rabbin Michoel Green a rejeté le rabbin Michoel Green en tant que représentant de l’organisation, qui supervise les centres communautaires juifs de la région.

Green dirige la maison Chabad à Westborough, qui est une banlieue de Worcester, la deuxième plus grande ville de la Nouvelle-Angleterre, depuis près de 20 ans.

Le rabbin Mendel Fogelman, directeur du Central Massachusetts Chabad, a déclaré dans un communiqué que Green avait été averti à plusieurs reprises que ses activités et déclarations étaient «contraires à la mission de l’organisation» et «en conflit direct» avec sa nomination.

« Certaines de ses déclarations publiques étaient extrêmement imprudentes et potentiellement dangereuses, et il a été à plusieurs reprises hostile et offensant à ceux qui n’étaient pas d’accord avec lui », a déclaré Fogelman.

Dans une longue déclaration aux partisans jeudi, Green a qualifié la décision de «mal avisée» et s’attendait à ce qu’elle soit annulée.

Il a souligné que son centre continuera à fonctionner même si le mouvement Habad Loubavitch a mis fin à son statut et retiré son centre de sa base de données des maisons Habad reconnues.

Green a déclaré que son centre est incorporé en tant que lieu de culte indépendant à but non lucratif et ne reçoit de financement d’aucune organisation Chabad.

«Ils ne m’ont pas ‘congédié’ de mon poste de rabbin et directeur de Chabad de Westboro, et ils n’ont pas non plus de juridiction sur notre shul totalement», a-t-il dit en partie. «Notre shul continuera à servir notre communauté comme nous le faisons fidèlement depuis près de deux décennies.»

Green, qui se décrit sur Facebook comme «non seulement anti-vax» mais «systématiquement anti-pharmaceutique», a été très critique du déploiement du vaccin COVID-19.

Il a affirmé que les vaccins étaient des «injections expérimentales» qui pourraient entraîner «la mort, des blessures à vie et l’infertilité». En fait, il n’y a aucune preuve que les vaccins COVID-19 entraînent une stérilisation. Les vaccins approuvés pour une utilisation aux États-Unis ont subi de grands essais et un examen minutieux avec des milliers de personnes ayant reçu un ou les deux vaccins à ce stade.

Green a également critiqué les directives de base sur la sécurité des virus, telles que le port d’un masque facial en public. Dans un article, il encourage les gens à «enlever le masque. Ralentissez la propagation de la tyrannie. C’est également inexact – les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis affirment que les masques sont un moyen simple mais très efficace de ralentir la propagation de la maladie.

Dans une déclaration de suivi, Green a maintenu ses commentaires antérieurs sur la sécurité des vaccins et des virus.

« Il ne s’agit pas de moi personnellement, mais de censure, de suppression de la dissidence et de courbatures devant la tyrannie médicale », a-t-il dit en partie. «Si votre médecin ou rabbin vous fait pression pour obtenir cette injection expérimentale, trouvez un nouveau médecin ou rabbin.»

Les communautés juives orthodoxes de la région de New York se sont hérissées des efforts du gouvernement pour ralentir la pandémie, qui a particulièrement frappé leurs enclaves.

Certains dirigeants juifs se plaignent que les mesures sont discriminatoires, tandis que d’autres ont exhorté leurs fidèles à tenir compte de la distanciation sociale et d’autres règles de santé publique.

Une ordonnance du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, limitant temporairement la taille des rassemblements religieux dans certains points chauds du coronavirus l’automne dernier a suscité des manifestations et des contestations judiciaires à Brooklyn et dans d’autres régions juives fortement orthodoxes de l’État.