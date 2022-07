Un rabbin américain fait revivre ses racines juives dans la ville italienne de sa famille

SERRASTRETTA, Italie (AP) — D’une petite synagogue rustique qu’elle a façonnée à partir de la maison ancestrale de sa famille dans ce village de montagne, un rabbin américain tient une promesse faite à son père d’origine italienne : reconnecter les habitants de cette région du sud de la Calabre à leur Des racines juives, des liens presque rompus il y a cinq siècles lorsque l’Inquisition a forcé les Juifs à se convertir au christianisme.

Dans le processus, le rabbin Barbara Aiello aide également à faire revivre Serrastretta, l’une des nombreuses petites villes du sud aux prises avec une population en déclin, alors que les jeunes partent en masse pour trouver du travail et où chaque année les décès sont bien plus nombreux que les naissances.

Outre les bavardages des visiteurs qui viennent à sa synagogue, curieux de connaître le judaïsme dans une Italie majoritairement catholique, les rires des enfants nouvellement arrivés résonnent dans la ville. Ce printemps, le rabbin a aidé à amener des réfugiés ukrainiens, dont certains d’origine juive, à vivre ici pour le moment, et – espère le maire de Serrastretta – peut-être de façon permanente.

Sur une petite table en bois près de l’entrée de la synagogue se trouve un portrait de famille jauni. Sur la photo, le père du rabbin, Antonio Abramo Aiello, étant enfant. Né à Serrastretta, il étudiait pour sa bar mitzvah, a déclaré le rabbin, mais avant que ce rituel religieux de passage à l’âge adulte puisse avoir lieu, le jeune Aiello est parti avec sa famille pour les États-Unis en 1923.

Sa fille, Barbara, serait née à Pittsburgh et ordonnée rabbin à 51 ans, dans une petite branche du judaïsme américain connue sous le nom de mouvement reconstructionniste.

Avant d’étudier pour devenir rabbin, Aiello a enseigné aux enfants ayant des besoins spéciaux pendant de nombreuses années, créant un spectacle de marionnettes pour aider à enseigner aux enfants la tolérance. Ordonnée au Rabbinical Seminary International de New York, elle a servi dans une synagogue en Floride pendant quelques années avant de déménager en Italie, où elle a d’abord travaillé comme rabbin à Milan de 2004 à 2005. Puis elle a réalisé sa passion en servant comme rabbin dans la ville natale de son défunt père.

Lorsque des visiteurs arrivent de l’étranger pour des cérémonies dans sa synagogue, le rabbin Aiello, qui a 74 ans, leur montre la maison dans ce qui était le quartier juif de la ville voisine de Lamezia Terme, où son père avait appris sa foi juive.

Elle signale une plaque sur laquelle on peut lire : « Dans ce quartier s’activait une communauté industrieuse » de Juifs du XIIIe au XVIe siècle.

Un récent soir d’été, alors qu’Aiello, qui porte une kippa et un collier avec une petite étoile de David, passait en route vers l’ancien quartier, un résident local, Emilio Fulvo, 73 ans, a sauté d’un banc pour la saluer. Quand il avait 15 ans, raconte Fulvo, des recherches généalogiques ont découvert que sa famille avait des racines juives.

En savoir plus sur son parcours “m’a fait me sentir libre”, a déclaré Fulvo. “Je savais qu’il manquait quelque chose” alors qu’il était élevé comme catholique dans le sud de l’Italie.

Des familles comme la sienne sont connues sous le nom de B’nai Anusim, descendants de “ceux qui ont été forcés d’accepter le baptême chrétien et de renoncer publiquement à leur judaïsme”, a déclaré le rabbin.

Dans sa famille, “des légendes se sont transmises selon lesquelles nous étions juifs, et nous avons été expulsés d’Espagne en 1492”, alors que l’Inquisition prenait de l’ampleur, a déclaré Aiello. Finalement, les Aiellos se sont dirigés vers l’extrémité sud des montagnes des Apennins, où se trouve Serrastretta, perché au sommet d’une route serpentant à travers des pentes densément boisées de hêtres, de pins et de châtaigniers.

L’éloignement de nombreux villages de Calabre, associé à la tendance des Italiens à vivre aux mêmes endroits depuis des générations et à la force des traditions orales, a contribué à maintenir en vie ce que Roque Pugliese, un juif de Calabre, appelle «l’étincelle du judaïsme» même parmi ceux qui ne se rendent pas compte qu’ils ont un héritage juif.

Médecin émigré d’Argentine, Pugliese se souvient avoir entendu une fois les résidents d’une maison de retraite en Calabre chanter une ancienne chanson sur la Pâque, doucement, comme s’ils avaient peur d’être entendus.

Sur un mur de pierre le long d’une passerelle qui mène à la maison et à la synagogue d’Aiello se trouve une étoile de David

Un vendredi après-midi récent, elle a préparé un bol de cerises et un plateau de pâtisseries miniatures pour ceux qui viennent pour une bat mitzvah recherchée par la famille Blum de Parkland, en Floride. Ils ont choisi Aiello malgré la grande distance car, avant de devenir rabbin, elle avait travaillé comme éducatrice spécialisée et leur fille, Mia, est autiste.

Vira, l’une des cinq mères ukrainiennes qui, avec neuf enfants parmi elles, a été amenée à Serrastretta grâce aux efforts d’Aiello et à l’aide logistique d’un natif de Serrastretta poussait la poussette d’un enfant dans la rue escarpée qui mène à la synagogue. Les frais de transport et de logement ont été payés par des donateurs, pour la plupart juifs, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Australie et au Canada, a déclaré le rabbin.

Deux des femmes sont depuis rentrées en Ukraine, dont l’épouse d’un prêtre chrétien orthodoxe. Mais Vira, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas publié parce que son mari, toujours en Ukraine, travaille pour un ministère du gouvernement, a déclaré qu’elle envisageait de s’installer à Serrastretta.

“La première chose est mon fils, mon fils unique, sa vie, son avenir, sa sécurité”, a déclaré Vira à propos de Platon, 2 ans et demi. « Barbara nous a invités dans un endroit sûr. C’était comme vraiment un miracle.

Vira est également reconnaissante d’avoir eu l’occasion d’en apprendre davantage sur le judaïsme. Sa grand-mère, née en Crimée, est juive. Mais son père, un Russe, l’emmenait à l’église, alors elle n’était jamais allée dans un lieu de culte juif, a-t-elle dit. Aiello « m’a invité à une bar mitzvah. Ce fut une très belle expérience qu’elle m’ait ouvert sa maison.”

Le rabbin a dit qu’elle dit à ceux qui sont curieux de connaître leur passé d'”embrasser celles (traditions) qui ont du sens pour vous – embrassez tout, embrassez certains, mais comprenez que vous étiez autrefois juif (dans votre famille) et nous pouvons vous connecter, vous reconnecter, si vous le souhaitez.

Le maire Antonio Muracca espère qu’au moins certains Ukrainiens resteront. “Ces invités ont créé dans un certain sens plus de vitalité dans notre ville”, a-t-il déclaré. Serrastretta a connu “un dépeuplement choquant”, a déclaré le maire. “Il y a tellement de personnes âgées, peu d’enfants.”

La population de la ville est passée de 4 000 en 2001 à 2 900 en 2020.

Serrastretta a longtemps été appelée “la ville des chaises”, car des générations d’artisans ont fabriqué à la main des meubles en bois de hêtre avec des sièges en roseaux tressés. Mais la demande de meubles moins chers et fabriqués en série a décimé le commerce.

Le curé de la paroisse de Serrastretta, le révérend Luigi Iuliano, a invité Aiello à lire un psaume lors des veillées pascales en avril. Avec le rabbin, il n’y a pas de “concurrence, de jalousie”.

“Nous avons amené les enfants de la première communion pour leur montrer la Torah, la synagogue, pour qu’ils prennent conscience que notre foi vient d’une certaine manière de la foi hébraïque”, a déclaré Iuliano, un natif de Serrastretta.

Aiello, qui se décrit comme la seule femme rabbin en Italie et qui dirige la seule synagogue de Calabre, compte sur les mariages à destination et les bat et bar mitzvah pour augmenter les finances de sa synagogue.

Elle est coupée du financement qui provient des dons des contribuables en Italie. Le gouvernement italien ne reconnaît que les communautés juives orthodoxes d’Italie, dont les membres officiels sont au nombre d’environ 23 000, près de la moitié de ceux vivant à Rome et à peine 200 vivant dans le sud de l’Italie.

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Frances D’emilio, Associated Press