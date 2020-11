Un quinzième homme arrêté dans un réseau sexuel présumé d’enfant en Australie

Un homme de Newcastle est devenu la 15e personne arrêtée après que la police ait découvert un réseau mondial de pédophiles présumé, qui aurait filmé et partagé les abus sexuels de près de 50 enfants en Australie.

L’homme de 54 ans a été placé en garde à vue vendredi et fait face à une série d’accusations, notamment la possession, la sollicitation et le partage de matériel abusé par des enfants. Il est également accusé de bestialité.

L’homme affrontera le tribunal local de Newcastle samedi.

La police a procédé à sa première arrestation après que des informations émanant d’entreprises de médias sociaux aient été transmises par les autorités américaines.

Un éducateur de NSW, un entraîneur de football bénévole et un travailleur de soutien aux personnes handicapées ont déjà été arrêtés lors de l’opération Arkstone depuis février.

L’homme de 54 ans (photo) a été placé en garde à vue vendredi et fait face à une série d’accusations, notamment la possession, la sollicitation et le partage de matériel maltraité par des enfants. Il est également accusé de bestialité

Justin Radford – un assistant de bibliothèque de télévision pour les principaux réseaux – a été le premier des 15 hommes accusés de maltraitance d’enfants dans le cadre de l’opération Arkstone de la police fédérale australienne.

Les détectives se sont précipités sur le vidéothèque Justin Radford, 29 ans, après une information des autorités américaines qui pensaient qu’il s’était filmé en train de maltraiter deux jeunes enfants.

Le matériel saisi au domicile de l’homme de 30 ans de Wyong a déclenché une enquête de neuf mois.

Treize autres hommes ont été arrêtés en Nouvelle-Galles du Sud, dans le Queensland et en Australie occidentale.

Leurs victimes présumées se trouvaient en Nouvelle-Galles du Sud, dans le Queensland, en Australie occidentale, en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Les 15 hommes ont été accusés de s’attaquer à 46 enfants âgés de 16 mois à 15 ans pour produire et télécharger du matériel abusif sur diverses plateformes en ligne.

Les accusés sont âgés de 20 à 54 ans.

“Nos enquêteurs ne négligent aucun effort”, a déclaré le surintendant détective de l’AFP Ben McQuillan dans un communiqué.

“ Ils continuent d’examiner chaque élément de preuve saisi tout au long de l’opération Arkstone pour identifier et arrêter davantage de membres présumés de ce réseau en ligne de délinquants sexuels d’enfants. ”

Les accusés sont âgés de 20 à 54 ans (photo de Radford)

Sur la photo: deux téléphones portables saisis par des enquêteurs lors de l’opération Arkstone

Radford aurait utilisé un enfant de moins de 14 ans pour créer du matériel d’abus d’enfants et incité un enfant de moins de 16 ans à un acte sexuel, tout en possédant également des vidéos d’abus d’enfants sur son téléphone.

La prétendue boucle d’oreille tatouée et avec disque d’espacement portant un pédophile s’est décrite sur LinkedIn comme ayant travaillé comme assistant de vidéothèque pour Channel Nine depuis 2017.

Mais il travaillait en fait pour une société appelée NPC, une joint-venture entre Nine, Seven et Southern Cross Australia. Il n’est plus employé par NPC.

Peu de temps après que la police se soit abattue sur Radford et que les détectives légistes aient commencé à peigner son téléphone, ils auraient trouvé des liens avec un autre membre présumé du ring à Kendall.

La police a convergé vers la ville et a arrêté Timothy Luke Doyle, 27 ans, et son partenaire Steven Garrad, 22 ans.

Ancien éducateur, la police allègue que Doyle a filmé des enfants sous sa garde et l’a frappé avec 303 chefs d’accusation.

Les proches de Garrad sont menacés depuis son arrestation.

Sur la photo, Timothy Luke Doyle, travailleur de la garderie, fait face à 303 accusations

Lors d’une audience pour ses affaires le mois dernier, une demande du membre de la famille de Garrad demandant que son nom soit supprimé a été rejetée.

‘Dans la preuve de [a family member], elle dit que des gens entrent dans sa cour avant », a déclaré son avocat Douglas Hannaway, a rapporté The Mid-North Coast News.

«À cinq reprises, des gens sont venus chez elle pendant la nuit et ont coupé l’électricité. Des gens sont entrés dans la cour et ont cogné sur les vitres latérales.

Mais malgré leurs appels, la magistrate Georgina Darcy a jugé que Garrad et son petit ami également emprisonné, Doyle, pouvaient être identifiés.

La police a clairement indiqué que ces arrestations n’étaient pas liées à la recherche du cas de personnes disparues le plus tristement célèbre d’Australie.

Des détectives liés à l’opération Arkstone ont également arrêté le petit ami de Doyle, Steven Garrad (à droite)

La police fouille le domicile d’un suspect impliqué dans un réseau présumé d’exploitation d’enfants en Australie

Sur la photo: un iPad saisi par la police fédérale lors d’enquêtes dans le Queensland

Alors que Radford était basé en Nouvelle-Galles du Sud, ils ont découvert qu’il parlait à des hommes à travers le pays.

Parmi eux, un homme de 28 ans de Hervey Bay a été arrêté en mai.

De là, les enquêteurs auraient découvert des liens avec Grant Harden, 29 ans, et en juin de cette année, ils l’ont arrêté à son domicile de l’ouest de Sydney.

Harden, de St Clair, a été accusé d’infractions, dont le viol d’un enfant de moins de 10 ans entre 2017 et 2020.

Grant Harden, 29 ans, a été accusé d’infractions sexuelles

Il a également été accusé de trois chefs d’accusation de contact sexuel intentionnel avec un enfant et d’accusations de possession et de distribution de matériel de maltraitance d’enfants.

Des documents judiciaires consultés par Daily Mail Australia allèguent également que Harden “ a commis un acte de bestialité avec un animal … deux chiens ”.

Deux jours plus tard, les agents ont arrêté un mécanicien de climatisation, 48 ans, qui aurait été connu de Harden.

La chasse s’est poursuivie en octobre lorsqu’un homme de 40 ans de Pialba – une ville située à seulement quelques minutes de route de Hervey Bay – a été arrêté.

Jake Caldwell, 27 ans, a ensuite été arrêté en novembre et accusé de quatre infractions liées à la possession et à l’accès à du matériel de maltraitance d’enfants.

Au total, 828 accusations ont été portées contre le groupe.

Les membres non nommés comprennent un assistant de vente au détail, un employé de supermarché, un chef cuisinier, un travailleur de l’assistance aux personnes handicapées, un électricien et un officier de justice.

La commissaire adjointe de l’AFP, Lesa Gale, a déclaré à l’époque que les détectives pensaient avoir découvert l’un des plus grands réseaux d’exploitation des enfants domestiques de ces dernières années.

Elle a déclaré que la police allègue au tribunal que certains des neuf hommes accusés ont agressé sexuellement des enfants connus d’eux et ont enregistré des vidéos et des photographies de ces abus à partager avec d’autres en ligne.

«Nous continuons d’essayer d’identifier d’autres enfants dont nous soupçonnons qu’ils ont été la proie de personnes appartenant au réseau présumé», a-t-elle déclaré.

La police a depuis arrêté plus de suspects (photo) et déposé un total de 828 accusations criminelles dans ce qu’elle pense être un réseau pédophile domestique en ligne

L’opération Arkstone a vu des arrestations effectuées à travers l’Australie et également en Nouvelle-Zélande, en Europe, en Asie et aux États-Unis (photo)

Sur la photo: des agents de la police fédérale australienne ont saisi une clé USB lors de leurs enquêtes

Plus de 140 affaires criminelles ont été renvoyées à la police en Europe, en Asie, au Canada et en Nouvelle-Zélande au cours de l’enquête, ainsi que 18 aux États-Unis où trois arrestations ont été effectuées.

Les enquêteurs australiens ont maintenant porté plus de 800 chefs d’accusation et n’ont pas exclu de nouvelles arrestations.

“Nos enquêteurs ne négligent rien”, a déclaré le surintendant détective de l’AFP Ben McQuillan dans un communiqué.

“ Ils continuent d’examiner chaque élément de preuve saisi tout au long de l’opération Arkstone pour identifier et arrêter davantage de membres présumés de ce réseau en ligne de délinquants sexuels d’enfants. ”