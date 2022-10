Un Québécois décède après avoir attendu 16 heures aux urgences: un médecin

Un médecin québécois tire la sonnette d’alarme sur les temps d’attente “dangereux” qui sévissent dans les urgences des hôpitaux après avoir déclaré avoir fait mourir un patient devant lui après que l’homme ait attendu 16 heures pour recevoir des soins d’urgence.

Le Dr Sébastien Marin est médecin urgentiste à l’hôpital Barrie Memorial à Ormstown, au Québec, à environ 65 kilomètres au sud-ouest de Montréal.

Il a dit que l’homme dans la soixantaine avait souffert d’un anévrisme et était décédé d’une rupture de l’aorte quelques minutes après son arrivée à l’hôpital. Le patient avait initialement attendu 16 heures dans un autre hôpital mais est parti après n’avoir pas pu voir un médecin, a déclaré Marin.

“Honnêtement, quand on a un patient qui arrive vivant et qui meurt juste devant nous, c’est toujours frustrant quand on ne peut rien faire. Mais c’est encore plus frustrant quand on sait que le patient a fait ce qu’il fallait. Il a essayé de obtenir des soins quelque part et il ne les a tout simplement pas reçus », a déclaré le Dr Marin à CTV News lundi.

“Nous ne pouvons pas garantir à 100% que le patient aurait survécu, mais il aurait eu de bonnes chances de survivre si nous avions commencé à traiter son anévrisme au bon moment.”

« JE NE PEUX RIEN FAIRE »

Quelques heures après le décès du patient, Marin a décrit l’épreuve dans une série de messages sur son profil Twitter pour attirer l’attention sur les problèmes de surpeuplement persistants dans les hôpitaux du Québec.

J’ai terminé ma nuit sur un patient qui est décédé devant moi avec une aorte thoracique qui a rompu Ce meme patient avait attendu 16h hier dans un autre hopital sans etre vu pour sa douleur. Il est parti Moi je n’ai rien pu faire, il est décédé dans les minutes après son arrivé — Sébastien Marin (@SebMarinMD) 22 octobre 2022

“Je ne pouvais rien faire”, a écrit Marin dans un tweet, qui a été largement partagé par d’autres en ligne.

“Une fois l’anévrisme rompu, malgré tous les efforts que nous déployons, il n’y a presque plus rien à faire à part présenter nos condoléances.”

En Montérégie, au Québec, où travaille Marin, six des huit salles d’urgence étaient en surcapacité lundi matin. Son hôpital était à 60 % de capacité, alors que le Centre hospitalier Anna-Laberge était à 150 % de capacité et l’Hôpital du Suroît à 169 %.

La semaine dernière, l’Hôpital Royal Victoria de Montréal avait plus que doublé sa capacité (230 %). Lundi, la plupart des urgences de l’île étaient à pleine capacité ou en surcapacité.

La surpopulation inquiète les médecins des urgences qui disent que les patients en souffrent.

“La situation avec les temps d’attente extrêmement longs est dangereuse en ce moment. Cela pourrait être n’importe qui victime d’un problème comme celui-là et il faut faire quelque chose”, a déclaré Marin.

“Vous ne pouvez pas attendre 16 heures en cas d’urgence. Si vous êtes dans l’urgence, vous devez être vu plus rapidement que cela.”

Dans le cas de l’homme d’une soixantaine d’années qui est mort devant lui, “son état était traitable”, a déclaré Marin, ajoutant que les médicaments ou la chirurgie auraient pu faire la différence entre la vie et la mort.

Trop souvent, les patients qui n’ont nulle part où aller se retrouvent aux urgences car ils n’ont pas de médecin de famille ou d’accès rapide aux soins dans une clinique, a déclaré Marin.

En partageant son expérience sur les réseaux sociaux, il a dit qu’il espérait que cela sensibiliserait le public à la fragilité du système de santé et conduirait à des changements.

En campagne électorale, la Coalition Avenir Québec (CAQ) du premier ministre François Legault a admis qu’il n’était pas réaliste de promettre à chaque Québécois un médecin de famille. Le parti s’était également engagé à créer deux mini-hôpitaux – un dans l’est de Montréal et un à Québec – qui comprendraient des cliniques familiales et une salle d’urgence pour les cas moins prioritaires afin de désengorger les hôpitaux de la province.



Avec des fichiers de Kelly Greig de CTV Montréal