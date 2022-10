Un Québécois arrêté en vertu d’un mandat pancanadien à West Kelowna – Kelowna Capital News

Un homme avec un mandat à l’échelle nationale a été arrêté à West Kelowna tôt vendredi matin (21 octobre).

Vers 2 h 35, un agent de la GRC a remarqué un camion stationné au milieu de l’avenue Bernard bloquant la circulation. Un homme se tenait à l’extérieur du véhicule et parlait à la conductrice. Après le départ du camion, l’agent a vu l’homme monter dans une Jaguar immatriculée en Ontario et repartir sans phares allumés.

L’agent, qui se trouvait dans un véhicule de police banalisé, a suivi l’homme sur le pont vers West Kelowna, dépassant les 60 kilomètres à l’heure affichés. Alors que l’officier suivait l’homme, ils se sont arrêtés dans une allée sur Nancee Way. L’officier a appelé des renforts alors que le conducteur et un autre homme sortaient de la Jaguar et devenaient verbalement combatifs.

Peu de temps après, la situation s’est calmée et le policier a arrêté le conducteur pour conduite dangereuse d’un véhicule à moteur. Lorsqu’il a commencé à interroger le passager, l’agent a découvert qu’il venait de Montréal et qu’il avait un mandat de suspension pancanadien pour son arrestation pour des infractions liées aux armes à feu. Les deux hommes ont été transférés dans des cellules de Kelowna.

Après avoir fouillé le véhicule, de nombreux permis de conduire et téléphones portables n’appartenant pas aux deux hommes ont été retrouvés. La voiture a été confisquée.

La GRC déclare qu’une enquête est toujours en cours et compliquée car plusieurs juridictions sont impliquées. Le conducteur du véhicule pourrait faire face à d’autres accusations.

«S’il n’y avait pas eu l’œil attentif de l’agent de la GRC de Kelowna et sa capacité à garder son calme dans une situation très instable avec deux individus dangereux, le résultat aurait pu être différent», a déclaré l’agent des relations avec les médias de la GRC de Kelowna. Mike Della-Paolera. “Ce passager avec un mandat en suspens est à nouveau en garde à vue où il devrait rester.”

