Un quatrième « Terrifer » en préparation

Le cinéaste Damien Leone a confirmé qu’un quatrième volet de la franchise slasher « Terrifier » était en route.

Le troisième film a été présenté en avant-première hier soir au Fantastic Fest d’Austin, au Texas. Lors d’une séance de questions-réponses, Leone a confirmé que « oui, il y aura un ‘Terrifier 4’ ». Aucun détail supplémentaire n’a été donné sur l’intrigue.

Le premier film a eu un petit succès culte, mais la suite a dépassé toutes les attentes l’année dernière, atteignant 15 millions de dollars de ventes au box-office pour un budget de seulement 250 000 dollars.

Un troisième film a rapidement été lancé, avec le retour de David Howard Thornton dans le rôle du clown muet Art. Lauren LaVera dans le rôle de Sienna, Elliot Fullam dans celui de Jonathan Shaw, Samantha Scaffidi dans celui de Victoria Heyes et Chris Jericho dans celui de Burke.

Les films sont connus pour leur côté extrêmement sanglant, leurs meurtres macabres et leurs effets spéciaux extravagants. Le troisième film se déroule la nuit de Noël et voit des acteurs comme Daniel Roebuck, Jason Patric, Antonella Rose et Jon Abrahams se joindre à la fête.

« Terrifier 3 » sortira officiellement en salles le 11 octobre. On ne sait pas encore quand le quatrième volet sera produit ou diffusé.

Source: Variété