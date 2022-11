Un quatrième suspect de meurtre arrêté dans l’affaire du meurtre de Young Dolph

Les autorités de Memphis arrêtent un quatrième suspect en lien avec le meurtre de Young Dolph qui est lié à un autre suspect dans l’affaire.

Cette fête de Thanksgiving marquera un an depuis la légende mondiale perdue de Memphis, Young Dolph. Dolph a été tragiquement abattu le dernier Thanksgiving alors qu’il achetait des biscuits pour sa grand-mère avant son cadeau annuel de dinde. Au lendemain de son meurtre, les autorités de Memphis ont juré de rendre justice à ceux qui lui ont coûté la vie. Depuis lors, ils n’ont fait que cela. Arrêter le premier suspect Justin Johnson peu de temps après le meurtre avec un autre suspect Cornelius Smith.

Un quatrième suspect arrêté dans l’affaire du meurtre de Young Dolph

La police de Memphis a agi rapidement et peu de temps après, deux suspects ont été arrêtés, mais ils n’ont pas fini. La semaine dernière, ils ont annoncé une troisième arrestation pour Hernandez Govan, qui, selon eux, a ordonné le meurtre. Selon WREG, un quatrième suspect a été arrêté en lien avec le meurtre. Vendredi, Jermarcus Johnson a été publiquement identifié comme le quatrième suspect. Plus tard dans l’après-midi, Johnson s’est rendu à la police. Govan a plaidé non coupable de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré. Johnson a été inculpé pour avoir aidé un parent Justin Johnson alors qu’il se cachait de la police après la fusillade.