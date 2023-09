Un quatrième soldat bahreïnien décède des suites de ses blessures après l’attaque des rebelles houthis du Yémen à la frontière saoudienne

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) — Un quatrième soldat bahreïnien est mort des suites de ses blessures lors d’une attaque en début de semaine menée par les rebelles Houthis du Yémen contre les forces patrouillant à la frontière sud de l’Arabie saoudite, a annoncé vendredi le royaume insulaire.

L’agence de presse officielle de Bahreïn, citant un communiqué militaire, a identifié le soldat tué comme étant le premier lieutenant Hamad Khalifa al-Kubaisi.

Al-Kubaisi « a succombé aux blessures qu’il a subies à la suite de l’acte d’agression des Houthis lundi dernier, alors qu’il accomplissait ses devoirs patriotiques sacrés en défendant les frontières sud de l’Arabie saoudite », indique le communiqué.

Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, n’ont pas revendiqué l’attaque. L’attaque de lundi, qui a également blessé un certain nombre de soldats, a menacé les progrès récents vers la fin de la guerre de huit ans menée par l’Arabie saoudite contre les Houthis.

La coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite a déclaré qu’elle avait « le droit de réagir au moment et à l’endroit appropriés ». Cependant, il n’y a pas encore eu de réponse de ce type malgré les efforts visant à parvenir à un accord de paix pour mettre fin à la guerre. L’Arabie saoudite a également cherché à blâmer des « éléments » des Houthis, et non la structure globale du pouvoir du groupe rebelle.

La guerre au Yémen a commencé en 2014 lorsque les Houthis ont quitté leur bastion du nord et se sont emparés de la capitale, Sanaa, ainsi que d’une grande partie du nord du pays. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue en 2015 pour tenter de rétablir au pouvoir le gouvernement internationalement reconnu.

Les combats ont rapidement dégénéré en une guerre par procuration dans l’impasse entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, provoquant une famine et une misère généralisées au Yémen, qui, avant même le conflit, était le pays le plus pauvre du monde arabe. La guerre a tué plus de 150 000 personnes, dont des combattants et des civils, et a créé l’une des pires catastrophes humanitaires au monde, tuant des dizaines de milliers d’autres.

L’Arabie saoudite et l’Iran ont rétabli leurs relations diplomatiques plus tôt cette année dans le cadre d’un accord négocié par la Chine. Plus tôt ce mois-ci, l’Arabie saoudite a accueilli une délégation houthie pour des pourparlers de paix, affirmant que les négociations avaient des « résultats positifs ».

Un cessez-le-feu négocié par l’ONU a largement mis un terme à la violence, et le Yémen n’a connu que des affrontements sporadiques depuis l’expiration de la trêve il y a près d’un an.

The Associated Press